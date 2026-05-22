Šodien 16:50
PVO: Ebolas uzliesmojums Kongo DR izplatās strauji
Ebolas vīrusslimības uzliesmojums Kongo Demokrātiskajā Republikā (Kongo DR) "strauji izplatās" un šobrīd valsts līmenī rada "ļoti augstu" risku, piektdien brīdināja Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ģenerāldirektors Tedross Adanoms Gebrejesuss.
PVO savu riska novērtējumu Kongo DR maina no augsta uz ļoti augstu, norādīja PVO vadītājs.
Risks joprojām ir augsts attiecībā uz reģionālo izplatību un zems globālā līmenī, viņš piebilda.
Kongo DR ir apstiprināti 82 saslimšanas gadījumi un septiņi nāves gadījumi, "bet mēs zinām, ka epidēmija Kongo DR ir daudz lielāka", sacīja Gebreiesuss.
Šobrīd ir aizdomas par teju 750 saslimšanas gadījumiem un 177 nāves gadījumiem, sacīja PVO vadītājs.
Situācija kaimiņvalstī Ugandā ir stabila. Tur apstiprināti divi gadījumi cilvēkiem, kas bija ieceļojuši no Kongo DR, un viens nāves gadījums.