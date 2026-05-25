Itālijā izcēlusies panika pēc tam, kad parādījušās aizdomas, ka divi cilvēki inficējušies ar nāvējošo Ebolas vīrusu
Itālijas ziemeļu reģionā Lombardijā izsludināta trauksme, jo diviem cilvēkiem, kuri tikko atgriezušies no humānās misijas Ugandā, parādījušies simptomi, kas liecina par iespējamu inficēšanos ar nāvējošo Ebolas vīrusu. Pacienti nekavējoties nogādāti speciālā infekciju slimnīcā Milānā, savukārt varasiestādes steidz mierināt sabiedrību, norādot, ka iemesls panikai pagaidām nav.
Incidenta epicentrā ir divas ģimenes no Komo provinces, kuras nesen atgriezušās mājās no trīs mēnešus ilgas humānās misijas Ugandā, vēsta "Euronews".
Drīz pēc atgriešanās 30 gadus vecai sievietei un 31 gadus vecam vīrietim parādījās Ebolas hemorāģiskajai drudzim raksturīgas pazīmes: ļoti augsta temperatūra, slikta dūša, vemšana un smagi zarnu trakta traucējumi.
Ņemot vērā simptomus un pacientu ceļojuma vēsturi (Ugandas reģions robežojas ar Kongo un Ruandu, kur pastiprināti uzrauga Ebolas uzliesmojumus), nekavējoties tika iedarbināts starptautiskais drošības protokols.
Abi pacienti tika pārvesti uz slimnīcu Milānā, kas ir specializējusies īpaši bīstamu infekcijas slimību ārstēšanā. Šobrīd vēl pieci abu ģimeņu locekļi atrodas stingrā mediķu uzraudzībā.
Lombardijas reģiona labklājības un veselības aprūpes padomnieks Gvido Bertolazo preses konferencē aicināja sabiedrību nesatraukties pirms laika. "Pagaidām nav pārliecības, ka tā ir Ebola. Mēs ļoti ceram, ka analīžu rezultāti būs negatīvi," uzsvēra amatpersona.
Ārsti sliecas domāt, ka, visticamāk, pacienti ir inficējušies ar smagu malārijas formu.
Sievietes stāvoklis šobrīd ir smagāks – viņai konstatēti arī viegli neiroloģiski traucējumi, un mediķi neizslēdz cerebrālās malārijas iespējamību, kas varētu prasīt ārstēšanos intensīvās terapijas nodaļā. Vīrieša klīniskā aina ir vieglāka (temperatūra ap 38 grādiem un kuņģa-zarnu trakta traucējumi).
Itālijas Veselības ministrija nākusi klajā ar oficiālu paziņojumu, uzsverot, ka Ebolas vīrusa izplatības risks valstī "joprojām ir ārkārtīgi zems".
Tikmēr amatpersonas asi kritizējušas sociālajos tīklos un atsevišķos medijos sākto panikas celšanu un fotogrāfiju izplatīšanu, uzsverot, ka šobrīd veiktie drošības pasākumi ir tikai standarta profilakse, ko pieprasa starptautiskie sanitārie protokoli.