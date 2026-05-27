Ar ko mēslot sīpolus, lai tie izaugtu dūres lielumā
Lai sīpoli izaugtu brangi un labi saglabātos, pieredzējuši dārznieki iesaka tos mēslot trīs reizes sezonā. Pirmo reizi, kad sākt dīgt pirmās zaļās lapiņas, otro reizi 2–3 nedēļas vēlāk, kad veidojas augsnē esošais sīpols, un trešo reizi pāris nedēļas pirms ražas novākšanas.
Pašu pirmo, ļoti svarīgo mēslošanu parasti veic 10–14 dienas pēc zaļo lapiņu parādīšanās no zemes. Šajā brīdī sīpoli aktīvi sūc barības vielas no augsnes, no kurām vissvarīgākā ir slāpeklis. Ja augsnē trūkst slāpekļa, lapas var slikti augt, izskatīties bālas vai dzeltenas.
Ar ko mēslot sīpolus pirmo reizi? Pirmajai mēslošanai piemērots jebkurš slāpekļa mēslojums. Galvenie mēslojumi, kas satur vislielāko slāpekļa devu: amonija nitrāts, karbamīds (urīnviela), amonija sulfāts, kalcija nitrāts. Tie ir veikalos nopērkamie minerālmēsli, kuru slāpeklis ir lieliski piemērots sīpoliem, lai stimulētu aktīvu lapu augšanu. Paņemiet pusotru ēdamkaroti jebkura no uzskaitītajām mēslojuma granulām, izšķīdiniet 10 litros ūdens, un varat laistīt gan no lejkannas, gan liet tieši uz saknēm. Ja esat dabiskās mēslošanas piekritējs, varat mēslot ar zāles, govju, zirgu, trušu vai vistu mēslu uzlējumu.
Ir tikai viens trūkums. Atšķirībā no ierasto minerālmēslu lietošanas, ar uzlējumiem būs nedaudz jāpastrādā. Govju, zirgu vai trušu mēsliem ņemiet 2 kg izejvielu, pārlejiet ar 10 litriem ūdens un atstājiet siltā vietā 5–7 dienas. Pirms laistīšanas samaisiet maisījumu, katru litru uzlējuma atšķaidiet ar 10 litriem tīra ūdens un aplaistiet zem saknēm.
Vistu mēsli ir visspēcīgākie. Pagatavojiet to tādā pašā veidā, bet pirms laistīšanas izmantojiet puslitru uzlējuma uz vienu spaini ūdens, nevis litru, pretējā gadījumā varat apdedzināt saknes.
Nezāļu uzlējumam piepildiet spaini ar zāli līdz augšai. Vislabāk izvēlēties nātres vai ziedošas pienenes, bet principā derēs jebkuras nezāles. Piepildiet tos ar ūdeni līdz malām, pārklājiet ar vāku un novietojiet siltā vietā uz 7 dienām. Šķīdums būs gatavs, kad tas sāks rūgt, putot un iegūt spēcīgu smaržu. Divus litrus šāda rauga atšķaidiet spainī tīra ūdens un aplaistiet sīpolus zem saknēm.