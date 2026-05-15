Kongo apstiprināts jauns Ebolas vīrusa uzliesmojums
Foto: AP Photo/Al-hadji Kudra Maliro
Kongo Demokrātiskās Republikas austrumu daļā reģistrēti 246 aizdomīgi saslimšanas gadījumi, bet 65 cilvēki jau miruši.

No divdemit laboratoriski pārbaudītajiem paraugiem Ebolas vīrusa klātbūtne ir apstiprināta 13 gadījumos. Precīzs vīrusa celms pašlaik vēl tiek skaidrots.

Šis ir jau septiņpadsmitais Ebolas vīrusa uzliesmojums Kongo vēsturē. Pasaules Veselības organizācija (PVO) un Āfrikas Slimību kontroles un profilakses centri  veic  konsultācijas ar kaimiņvalstīm un pastiprina drošības pasākumus.

Kongo Demokrātiskā RepublikaPVOPasaules Veselības organizācija

