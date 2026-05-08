Droni netraucēti lidinājās virs cilvēku galvām! Rēzekniešu ticība valsts aizsardzības spējām ir iedragāta. VIDEO
Pēc trauksmainā rīta Rēzeknē, kur virs iedzīvotāju galvām lidoja un vēlāk arī avarēja no Krievijas ienākuši bezpilota lidaparāti, sabiedrībā uzvirmojušas asas diskusijas par solītās "dronu sienas" efektivitāti. Iedzīvotāji pauduši neizpratni un bailes, norādot, ka pēc regulāriem solījumiem par robežas stiprināšanu reālā situācija izrādījusies biedējoša.
Vietējie rēzeknieši 360TV Ziņām atklājuši, ka ticība valsts aizsardzības spējām ir iedragāta, jo, neskatoties uz iepriekš piesauktajām mācībām, droni netraucēti lidinājušies virs daudzdzīvokļu namiem, radot histēriju un neziņu par tālāko rīcību.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds, skaidrojot situāciju, norādījis, ka pat visspēcīgākās pretgaisa aizsardzības sistēmas pasaulē, piemēram, Izraēlas "Dzelzs kupols", nespēj pilnībā apturēt visus dronus. Ministrs uzsvēris, ka pretgaisa aizsardzība nav uzskatāma par "brīnumnūjiņu" un praktiski nav iespējams izvietot bruņotos spēkus pilnā kaujas mobilizācijā visas 450 kilometrus garās robežas garumā.
Viņš aicinājis saprast, ka armija nevar garantēt absolūtu drošību katrā pierobežas punktā, vienlaikus apstiprinot, ka pēc incidenta austrumu robežas tuvumā ir nosūtītas papildu vienības.
Iedzīvotāju vidū valdījis sašutums ne vien par pašu gaisa telpas pārkāpumu, bet arī par novēloto brīdināšanas sistēmu darbību. Vairāki Rēzeknes iedzīvotāji atzinuši, ka šūnu apraides paziņojumus savos tālruņos saņēmuši tikai stundu pēc drona avārijas, kad sprādzieni jau bija izskanējuši.
Cilvēki norādījuši, ka informāciju nācies meklēt sociālajos tīklos, nevis saņemt no valsts iestādēm, un pauduši skepsi par amatpersonu solījumiem, sakot, ka vairs netic apgalvojumiem par pilnīgu gatavību jebkuram apdraudējumam.
Atbildot uz pārmetumiem par paziņojumu kavēšanos, ministrs solījis veikt pārbaudi, lai noskaidrotu, kāpēc šūnapraide netika iedarbināta savlaicīgi. Tomēr viņš piebildis, ka dienestu rīcībā esošās informācijas apjoms katru nakti ir milzīgs, un būtu jāizvērtē, vai sabiedrība vēlētos saņemt trauksmes paziņojumus par katru aizdomīgu kustību.
Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji skaidrojuši, ka dronu nenotriekšana virs pilsētas bijusi apzināta izvēle, lai neapdraudētu civiliedzīvotājus ar raķešu šķembām vai krītošām atlūzām.