Notiek sadarbībā ar Ukrainas dienestiem, un tiek vērtētas vairākas versijas, par dronu incidentu pauž Nacionālās drošības komisijas vadītājs
Par Latvijā piedzīvoto dronu incidentu turpinās izmeklēšana, kas notiek sadarbībā ar Ukrainas dienestiem, ceturtdien žurnālistiem pauda Saeimas Nacionālās drošības komisijas (NDK) priekšsēdētājs Ainars Latkovskis (JV).
Latkovskis uzsvēra, ka Latvijā jau ir sākta pretdronu sistēmu iegāde un notiek personāla apmācība, taču šo spēju pilnvērtīgai ieviešanai nepieciešams laiks. Viņš norādīja, ka patlaban bruņoto spēku rīcībā esošās sistēmas lielākoties ir paredzētas cīņai ar zemlidojošiem objektiem, nevis tieši droniem.
Politiķis arī akcentēja, ka Latvijai jāattīsta elektromagnētiskās karadarbības spējas, tomēr šajā jomā valsts vēl atrodas sākuma posmā. Viņš atzina, ka bruņoto spēku rīcībā esošais aprīkojums lielākoties nav jaunākais, un modernās sistēmas Latvijā sāk ienākt tikai pēdējā laikā.
Vienlaikus Latkovskis uzsvēra, ka bruņotie spēki ar pieejamajiem resursiem dara visu iespējamo, taču nepieciešams pieņemt ātrākus lēmumus par aizsardzības stiprināšanu. Viņš norādīja, ka dronu notriekšana ir iespējama, taču to apgrūtina gan tehniskie, gan drošības apsvērumi, tostarp ierobežojumi darbībai virs apdzīvotām teritorijām, lai izvairītos no papildu riskiem iedzīvotājiem.
Par konkrēto incidentu turpinās izmeklēšana sadarbībā ar Ukrainas dienestiem, un tiek vērtētas vairākas versijas par notikušā apstākļiem. Latkovskis arī atzina, ka komunikācija ar sabiedrību incidenta laikā nav bijusi pietiekami operatīva, un šie aspekti vēl tiks izvērtēti.
Jau ziņots, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. Patlaban zināms par diviem nokritušiem droniem, no kuriem otrs vēl tiek meklēts. Šis drons varētu atrasties Rēzeknes novadā.