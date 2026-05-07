Pudāns: izvērtēsim, vai līdzšinējā pretgaisa aizsardzība pie austrumu robežas ir pietiekami efektīva
Pēc aizvadītās nakts dronu incidentiem Latgalē Nacionālie bruņotie spēki (NBS) izvērtēs, vai līdzšinējais pretgaisa aizsardzības modelis Latvijas austrumu pierobežā ir pietiekami efektīvs, Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums" sacīja NBS komandieris Kaspars Pudāns.
Naftas produktu uzglabāšanas objekta teritorija, kur nokrita drons
Ceturtdienas agrā rītā Rēzeknē notikušajā drona incidentā bojāti četri naftas produktu rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās.
Viņš skaidroja, ka pašreizējā sistēma vairāk veidota lineārai robežas aizsardzībai. Tagad NBS vērtēs, vai šāds koncepts ir piemērots arī situācijām, kad dronu lidojuma trajektorija nav iepriekš zināma.
Pudāns pieļāva, ka aizsardzības pieeja varētu tikt pārskatīta, vienlaikus uzsverot, ka arī jauns risinājums nebūs pilnīgs. NBS nevar īsā laikā pilnībā nomainīt tehniskos līdzekļus, taču turpina stiprināt spējas, tostarp papildinot kaujas grupas ar pārtvērējdroniem. Tos plānots saņemt līdz maija beigām, un vienlaikus turpinās karavīru apmācība.
Pudāns arī informēja, ka pēc sākotnējām pazīmēm Rēzeknē nokritušais drons bijis aprīkots ar sprāgstvielām. To daudzums vēl tiks vērtēts. Vienlaikus nav skaidrs, vai otrs, joprojām meklētais drons bija kaujas drons vai māneklis. Pudāns norādīja, ka arī māneklī teorētiski var atrasties neliels munīcijas daudzums.
NBS incidentu apstākļus skaidro sadarbībā ar Ukrainas kolēģiem. Pēc Pudāna teiktā, NBS jau iepriekš bija informācija, ka aiz Latvijas robežas pastāv gaisa telpas apdraudējumi, tāpēc tika aktivizēti Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji un NBS vienības. Tomēr dronu precīza lidojuma trajektorija tobrīd nebija zināma.
"Mums nebija iespējams nosūtīt vienības pareizajā virzienā. Tās patrulēja, dažas bija ieņēmušas kaujas pozīcijas, bet to uguns sektorā dronu nebija - tie aizlidoja citur," sacīja Pudāns.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) pārtraukuši meklēt otru Latgalē nokritušo dronu, taču vienlaikus uzskata, ka drons joprojām ir sprādzienbīstams, pirms tam paziņoja NBS.
NBS turpina pārskatīt visu gaisa telpas novērošanas sensoru datus, lai izvērtētu iespējamās drona atrašanās vietas. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) šorīt LETA teica, ka drons varētu būt nokritis nomaļā un neapdzīvotā vietā Rēzeknes novadā. NBS ceturtdienas vakarā gan nekomentēja, kurā novadā un pagastā drons varētu būt nogāzies.
Neraugoties uz to, ka NBS rīcībā esošā informācija liecina par drona nokrišanu, lidaparāts, visticamāk, ir sprādzienbīstams. Ņemot to vērā, NBS stingri aicina iedzīvotājus tā atrašanas gadījumā nekavējoties ziņot pa tālruni 112 un netuvoties objektam.
Valsts policija ir pārmeklējusi sākotnēji identificētās teritorijas, kurās drons varētu būt piezemējies, taču, tā kā drons vai drona atlūzas tajās netika konstatētas, saskaņā ar NBS pieņemts lēmums pārtraukt drona meklēšanu, vienlaikus saglabājot modrību, norādīja policija. Policija ir ciešā saziņā ar iesaistītajiem dienestiem, kā arī paaugstinātā reaģēšanas gatavībā.
Jauns.lv jau ziņoja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču viņa atrašanās vieta patlaban nav zināma.
Pēc Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pieprasījuma plkst. 4.09 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Ap plkst. 8.30 bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos.
NBS atgādina - kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.