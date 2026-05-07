FOTO: bojāti četri rezervuāri Rēzeknes naftas objektā; vides riskus vēl vērtēs

Naftas produktu uzglabāšanas objekta teritorija, kur nokrita drons
Ceturtdienas agrā rītā Rēzeknē notikušajā drona incidentā bojāti četri naftas produktu rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās.
Pēc drona ietriekšanās tukšā naftas produktu rezervuārā Rēzeknē pagaidām nav pazīmju par noplūdi vai būtisku kaitējumu videi, informē Klimata un enerģētikas ministrija.
Klimata un enerģētikas ministrija ir ciešā saziņā ar Valsts vides dienestu (VVD) kopš notikuma konstatēšanas. “Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, drons ietriecies tukšā naftas produktu rezervuārā. Šobrīd nav konstatētas pazīmes par naftas produktu noplūdi vai būtisku kaitējumu videi,” atbildē Jauns.lv pauž ministrija.
Detalizētas pārbaudes par iespējamiem piesārņojuma riskiem Valsts vides dienests veiks pēc tam, kad drošības dienesti būs pabeiguši darbu notikuma vietā un nodrošinās piekļuvi teritorijai. KEM un VVD turpina sekot situācijai, un nepieciešamības gadījumā VVD iesaistīsies Civilās aizsardzības komisijas darbā.
Šobrīd turpinās koordinācija un cieša sadarbība starp visām iesaistītajām institūcijām un atbildīgajiem dienestiem situācijas apzināšanā. Klimata un enerģētikas ministrs ir ieplānojis apmeklēt notikuma vietu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), ap plkst. 3.30 uz tālruņa numuru 112 tika saņemti vairāki zvani par iespējamu aizdegšanos naftas produktu uzglabāšanas objektā Komunālajā ielā Rēzeknē.
Notikuma vietā secināts, ka ārējas iedarbības rezultātā bojāti četri naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Vienam no rezervuāriem gruzdēja apšuvums 30 kvadrātmetru platībā, kas operatīvi nodzēsts. Pārbaudot naftas produktu rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta.