"Crystal Palace" arī atbildes spēlē pieveica "Šahtar".
Šodien 00:01
"Crystal Palace" un "Rayo Vallecano" spēlēs UEFA Konferences līgas finālā
Anglijas futbola premjerlīgas vienība Londonas "Crystal Palace" un Spānijas klubs Madrides "Rayo Vallecano" ceturtdien sasniedza UEFA Konferences līgas finālu. Otro sezonu pēc kārtas titula ieguvēja tiks noskaidrota Anglijas un Spānijas komandu duelī.
Londonieši pusfināla atbildes spēlē mājās ar rezultātu 2:1 (1:1) pārspēja Doneckas "Shakhtar" un divu maču summā uzvarēja ar 3:1. Spēles 25. minūtē bumbu savos vārtos ieraidīja viesu futbolists Pedro Enrike, kurš deviņas minūtes vēlāk asistēja Ežinaldu de Souzas vārtu guvumā, palīdzot panākt 1:1. Otrā puslaika septītajā minūtē mājiniekiem vadību atguva Ismaila Sarrs.
Savukārt Madrides vienība viesos ar 1:0 (1:0) uzvarēja "Strasbourg" un divu maču summā bija pārāka ar 2:0. Vienīgos vārtus 42. minūtē guva Aleksandrs Zuravskis.
Titulspēle tiks aizvadīta 27. maijā Leipcigā.
Pērn Eiropas pēc spēka trešajā klubu turnīrā par čempioni kļuva Londonas "Chelsea", kas finālā ar 4:1 uzvarēja Seviljas "Real Betis".