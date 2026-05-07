Pāvests piedzīvo šoku no paša bankas klientu apkalpošanas dienesta darbinieces
Pāvests Leons XIV saskāries ar negaidītām grūtībām komunikācijā ar savu banku, kuras darbinieces reakcija viņu šokēja.
Pāvesta dzimtajā ASV Ilinoisas štatā pagājušajā nedēļā notikušajā pasākumā viņa senais draugs, mācītājs Toms Makartijs pavēstīja, ka bankas darbiniece “atšuvusi” katoļu baznīcas galvu.
Izrādās, divus mēnešus pēc tam, kad amerikāņu kardinālu Robertu Prevostu pēc pāvesta Franciska nāves ievēlēja par Romas pāvestu, viņš piezvanīja savai bankai Čikāgā, lai mainītu savā kontaktinformācijā nomainītu telefona numuru un adresi. Kad pāvests bija atbildējis uz vairākiem drošības jautājumiem, klientu apkalpošanas dienesta darbiniece viņam piedāvāja viņam vienkāršu risinājumu. Vismaz tā tobrīd šķita.
“Atvainojiet, kungs. Šeit ir rakstīts, ka jums ir jāierodas personīgi,” sacīja darbiniece.
Kaut gan Leons XIV mēģināja viņu pierunāt, tas nekādi neizdevās. Tad viņš ķērās pie pēdējā argumenta. “Vai tas jums būtu svarīgi, ja es teiktu, ka esmu pāvests Leons?”.
Reakcija viņu šokēja. “Viņa vienkārši nolika klausuli,” sacīja Makartijs. “Vai varat iedomāties, kā tas ir — būt slavenai kā sievietei, kas nolika klausuli sarunā ar pāvestu?”
Kā vēsta "USA Today", pēc šīs neveiksmes pāvests lūdza augustīniešu priestera Bernija Skianas palīdzību, kurš sazinājās ar bankas prezidentu. Baņķieris atkārtoja, ka bankas politika paredz kontaktinformācijas maiņu klātienē.
Un tad priesteris pateica ko tādu, kad atstāja iespaidu. “Nu labi, tad pāvests pārcels savu kontu uz citu banku!” atstāstīja Makartijs. Tas pārliecināja, un banka pāvestam izņēmuma kārtā ļāva neierasties.
70 gadus vecais Leons XIV ir pirmais amerikānis Romas katoļu baznīcas vadītāja amatā. Viņu ievēlēja 2025. gada 8. maijā pēc tam, kad 88 gadu vecumā 21. aprīlī nomira pāvests Francisks, kurš šajā amatā bija pirmais Latīņamerikas pārstāvis un pirmais kopš 8. gadsimta, kurš bija dzimis ārpus Eiropas.