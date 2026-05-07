“Apsveikums” atlidojis vēl pirms Eiropas dienas. Bijušais Balvu mērs: "Tā nav nejaušība". VIDEO
Aizvadītās nakts notikumi ar bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā vairs nav uzskatāmi par nejaušību – tie ir kļuvuši daudz pārdomātāki. Tādu viedokli TV24 raidījumā „Dienas personība ar Veltu Puriņu” pauda Balvu novada pašvaldības deputāts un bijušais novada mērs Sergejs Maksimovs.
Maksimovs, kura dzīvesvieta atrodas vien nepilnus sešus kilometrus no valsts robežas, atzina, ka situācija kļūst arvien saspringtāka. „Lai gan šis nav pirmais tāds gadījums, atļaušos teikt – dronu uzbrukumi tagad kļuvuši daudz pārdomātāki un gudrāki. Ja pirms gada domājām, ka drons ir kaut kur iemaldījies, tad šobrīd ir skaidrs, ka tā nav, un nekas neliecina, ka apdraudējums mazināsies,” brīdināja politiķis.
Viņš aicināja steidzami domāt par valsts kritiskās infrastruktūras pasargāšanu, vēršot uzmanību uz ģeopolitisko fonu: „Ar bažām skatāmies un redzam retoriku starp Ukrainas un Krievijas prezidentiem. Masu mediji ziņo, kas notiks 9. maijā, un jebkurā gadījumā eskalācija starp šīm valstīm palielinās tieši dronu uzbrukumu ziņā. Redzam, ka pie mums šis 'apsveikums' atlidojis vēl pirms Eiropas dienas.”
Komentējot sabiedrībā izskanējušo neizpratni par novēloto valsts apziņošanu, Maksimovs norādīja, ka viņa sieva, kura ir skolas direktore, brīdinājumu telefonā saņēmusi ļoti agri, daži viņas kolēģi vēlāk, bet viņš pats kā deputāts skaidrojošu balss ziņu saņēmis tikai pēc pulksten pieciem rītā.
„Nav tādas elektroniskās sistēmas, kas darbotos simtprocentīgi,” valsts agrīnās brīdināšanas jeb šūnu apraides sistēmas darbību komentēja Maksimovs. Viņš pauda pārliecību, ka kopumā apraides ziņu saņēmuši visi, bet tiem, kurus brīdinājums nesasniedza, ieteica vērsties pie sava mobilo sakaru operatora, jo cēlonis, iespējams, meklējams tālruņa iestatījumos.
Lai uzlabotu iedzīvotāju drošību, Maksimovs atzina, ka ir nepieciešams pilnveidot vietējo civilās aizsardzības plānu. Viņš atgādināja, ka apdraudējuma gadījumos visa komunikācija norit pašvaldības vadītāja kontrolē, kurš vienlaikus ir arī Civilās aizsardzības komisijas vadītājs, bet iedzīvotāju papildu apziņošana operatīvi notiek caur dažādām vietējām sociālo tīklu grupām.
Kā ziņots, saistībā ar gaisa telpas apdraudējumu un pierobežā fiksētajiem droniem Balvu un Rēzeknes novados ceturtdien tika atceltas klātienes mācības skolās, tās organizējot attālināti. Iedzīvotāji ar šūnu apraides palīdzību naktī un agrā rītā tika aicināti nedoties ārā no mājām un meklēt patvērumu drošā telpā.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka Latvijas gaisa telpā ielidojuši Krievijas droni. Gaisa spēki ir identificējuši ārvalsts bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā no Krievijas. Latvijas teritorijā ir nokrituši divi bezpilota lidaparāti.
Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.