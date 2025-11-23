Rosļikova izlidošanu uz ANO bloķē prokuratūra; politiķis apsūdz valsti “bailēs no patiesības”
Partijas “Stabilitātei!” līderis Aleksejs Rosļikovs sociālajos tīklos paziņojis, ka prokuratūra viņam liegusi doties uz ANO sēdi Ženēvā, kur viņš bija plānojis sniegt uzrunu par krievvalodīgo situāciju Latvijā.
“Režīms nobijās un neļāva man doties uz ANO! Šodien saņēmu 4 lapas no prokurora,” sociālajos tīklos pauž Rosļikovs.
Rošļikovs uzskata, ka prokurors cer, ka, liedzot viņam izbraukt, neviens neuzzinās par situāciju Latvijā. Tomēr viņš norāda, ka uz ANO brauks viņa komanda, līdzi ņemot visus likumu izrakstus un informāciju par notiekošo. “Trešdien mana komanda lido uz Ženēvu, uz ANO un viņiem būs tribīne un divas minūtes, lai pastāstītu, ko viņi dara ar krieviem Latvijā un ko viņi dara ar mūsu dzimto valodu. Tas mūs neapturēs! Kamēr prokurors šeit iesniegs apsūdzības pret mani, mani puiši Ženēvā pastāstīs par visiem likumiem un kā viņi pret mums izturas.”
Pēc viņa teiktā, ziņojums nonākšot arī Krievijā.
Rosļikovs toreiz norādīja, ka ar dažādiem likumiem un lēmumiem valsts esot "bombardējusi mūsu ģimenes", ar to domājot krievvalodīgās ģimenes. Viņš uzsvēra, ka Latvijā liela daļa iedzīvotāju ir krievi, kas ik dienas mājās runā krieviski, bet arī piedalās valsts attīstībā, tādēļ bez viņiem valsts nevarēs attīstīties. Uzrunas beigās krieviski izsaucās "Mēs esam vairāk! Krievu valoda - mūsu valoda!", kā arī parādīja rupju žestu ar rokām. Par to tika pieņemts lēmums viņu izslēgt uz šo sēdi un izraidīt no zāles.