Krievijai tas izmaksājis jau 40 miljardus dolāru - Ukrainas jaunizveidotajiem dronu spēkiem graujoši panākumi
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien paziņoja, ka Bezpilota sistēmu spēki gada laikā kopš to izveides Krievijai nodarījuši zaudējumus 40 miljardu dolāru apmērā.
"Mēs varam sasniegt tādus mērķus, kas agrāk bija vai nu pilnīgi nesasniedzami parastajiem ieročiem, vai arī ārkārtīgi grūti sasniedzami un prasīja neprātīgus resursu izdevumus. Tikai gada laikā pēc Bezpilota sistēmu spēku izveides jau ir sasniegti dažāda līmeņa Krievijas mērķi par gandrīz 40 miljardiem dolāru," uzsvēra Zelenskis.
Īpaši svarīgi ir tas, ka tie ir dažāda veida triecieni, un katrs no tiem dod Ukrainai iespēju glābt dzīvības, uzsvēra Zelenskis.
"Bruņoto spēku Bezpilota sistēmu spēki ir īsts paraugs daudzām citām armijām, un šajos mēnešos mēs esam īpaši pateicīgi par vidējiem triecieniem - Krievijas militārā loģistika visā uz laiku okupētās teritorijas dziļumā tagad ir pieejama Ukrainas droniem. Arī Krievijas pierobežas zona izjūt mūsu ietekmi. To jūt arī ienaidnieks, un mēs to attīstīsim. Mēs turpināsim stiprināt Bezpilota sistēmu spēkus," piebilda Zelenskis.