Dāvis Bertāns izceļas ar 17 gūtiem punktiem, taču tas neglābj "Dubai" no pirmā zaudējuma Adrijas līgas finālā
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns ceturtdien Adrijas līgas finālsērijas trešajā mačā izcēlās ar 17 punktiem, taču tas neglāba "Dubai" no pirmā zaudējuma cīņā par čempiontitulu.
"Dubai" viesos ar 70:84 (10:23, 24:24, 21:20, 15:17) piekāpās Belgradas "Partizan", taču sērijā līdz trīs uzvarām Dubaijas komanda saglabā vadību ar 2-1.
Bertāns spēlēja 19 minūtes un 43 sekundes, kuru laikā raidīja grozā vienu no diviem divu punktu metieniem un piecus no astoņiem tālmetieniem. Viņš arī pieļāva divas kļūdas, nopelnīja divas piezīmes un izprovocēja vienu pretinieku sodu, iekrājot +/- rādītāju +6 un efektivitātes koeficientu deviņi.
Dubaijas vienības rindās ar 17 punktiem izcēlās arī Čimanga Kabengele. Mājinieku uzvaru ar 15 punktiem sekmēja Karliks Džounss, kura kontā arī astoņas rezultatīvas piespēles, un Brunu Fernandu, kurš izcīnīja astoņas bumbas zem groziem.
"Dubai" izcīnīja pirmo vietu gan pirmajā posmā, gan labāko astoņu komandu grupā. Ceturtdaļfināla sērijā Dubaijas komanda ar 2-0 pārspēja Suboticas "Spartak", un pusfinālā ar 2-1 apspēlēja Melnkalnes vienību Podgoricas "Buducnost".