"Izrēķināšanās ar partiju!": Rosļikovs neapmierināts par ģenerālprokuratūras brīdinājumu "Stabilitātei!"
Ģenerālprokuratūras brīdinājums partijai "Stabilitātei!" ir izrēķināšanās ar partiju, aģentūrai LETA teica "Stabilitātei!" līderis Aleksejs Rosļikovs. Ģenerālprokuratūra ir pabeigusi pārbaudi par partijas "Stabilitātei!" darbības atbilstību Politisko partiju likuma prasībām un izteikusi partijai brīdinājumu.
Brīdinājums izteikts, jo prokuratūra ir saskatījusi Politisko partiju likumā noteikto aizliegumu pārkāpumus. Likuma normas paredz, ka partijai tās darbībā aizliegts vērsties pret Latvijas vai citu demokrātisku valstu neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt vai izplatīt priekšlikumus par Latvijas vai citas demokrātiskas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, kā arī aicināt nepildīt likumus.
Politiķis apgalvoja, ka nekad nav vērsies pret Latvijas valsti vai latviešu valodu. Ģenerālprokuratūra viņam pārmetot subjektīva viedokļa paušanu par karu Ukrainā un krievvalodīgo iedzīvotāju situāciju Latvijā.
Rosļikovs uzsvēra, ka viņam tiek pārmesta nepamatota viedokļa paušana, taču subjektīvam viedoklim neesot vajadzīgs pamatojums.
Viņa rīcībā arī neesot konstatēta noziedzīga rīcība, kas būtu vērsta pret valsts suverenitāti, latviešu tautu un valodu, par ko pienāktos bargs sods.
Politiķis uzskata, ka tā esot politiska izrēķināšanās ar partiju, aizliedzot runāt par tai svarīgām jomām.
Politiķis norādīja, ka Ģenerālprokuratūras lēmumu var vērtēt līdz februāra sākumam, un viņš to arī darīšot. Juridiski neesot iespējas to pārsūdzēt, bet gan izpildīt vai neizpildīt. Ja tas netiks izpildīts, tad partija tiks likvidēta.
LETA jau ziņoja, ka partijai uzdots līdz 2026. gada 7. februārim novērst pārkāpumus, proti, dzēst brīdinājumā norādīto informāciju sociālajos tīklos, kā arī kopumā pārskatīt "Stabilitātei!" sociālajos tīklos ievietoto informāciju, vai tā atbilst spēkā esošajam normatīvajam regulējumam attiecībā uz politisko partiju darbību. Prokuratūra mudina partiju veikt pasākumus, lai turpmāk netiktu izplatīti tādi vēstījumi vai veiktas tādas darbības, kas ir pretrunā Politisko partiju likumā noteiktajam.
Jau ziņots, ka arī partijas līderis Rosļikovs ir nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā. Pērnā gada nogalē prokuratūra nodeva Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu pret Rīgas domes deputātu, partijas "Stabilitātei!" līderi un bijušo Saeimas deputātu Rosļikovu par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu.
Bijušajam Saeimas deputātam sākotnēji tika inkriminēta arī palīdzība ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā. Šajā daļā kriminālprocess Valsts drošības dienestā (VDD) izbeigts, jo izmeklēšanas laikā tam netika iegūti pietiekami pierādījumi.