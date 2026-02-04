Rosļikovs atteicies pildīt Ģenerālprokuratūras prasības, draudot ar tiesvedību
Politiskās partijas "Stabilitātei" līderis Aleksejs Rosļikovs pie Ģenerālprokuratūras ēkas medijiem paziņoja, ka "Stabilitātei" nepildīs Ģenerālprokuratūras brīdinājumā izteiktās prasības.
"Mēs šodien iesniegsim Ģenerālprokuratūrai atbildi, kur mēs pilnīgi noraidām ģenerālprokurora aicinājumu un brīdinājumu mainīt savu programmu un vairs nerunāt par krievvalodīgo tiesībām Latvijā," savu skatījumu uz Ģenerālprokuratūras lēmumu klāstīja Rosļikovs. Viņš piebilda, ka partija saprotot, ka nākamā rīcība no Ģenerālprokuratūras būs mēģinājums likvidēt partiju "Stabilitātei" un norādīja, ka gatavs par šo lēmumu tiesāties.
"Neviena politiskā partija Eiropā no prokuratūras vai tiesas puses nav tikusi likvidēta. Tas nav iespējams," apgalvoja Rosļikovs uzsverot, ka par politiskajiem redzējumiem partijas nedrīkstētu likvidēt. Ja tiesa nolems likvidēt partiju "Stabilitātei", tā būšot cena, ko partija esot gatava maksāt, "lai pierādītu, ka Latvijā ir politiķi, kuri līdz pēdējam stāvēs par savām vērtībām un savām tiesībām", politisko retoriku turpināja politiķis.
Ģenerālprokuratūra ir pabeigusi pārbaudi par partijas "Stabilitātei" darbības atbilstību "Politisko partiju likuma" prasībām un izteikusi partijai brīdinājumu, jo saskatījusi likumā noteikto aizliegumu pārkāpumus. Likuma normas paredz, ka partijai tās darbībā aizliegts vērsties pret Latvijas vai citu demokrātisku valstu neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt vai izplatīt priekšlikumus par Latvijas vai citas demokrātiskas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, kā arī aicināt nepildīt likumus.
Partijai uzdots līdz 2026. gada 7. februārim novērst pārkāpumus, proti, dzēst brīdinājumā norādīto informāciju sociālajos tīklos, kā arī kopumā pārskatīt "Stabilitātei!" sociālajos tīklos ievietoto informāciju, vai tā atbilst spēkā esošajam normatīvajam regulējumam attiecībā uz politisko partiju darbību. Prokuratūra mudināja partiju veikt pasākumus, lai turpmāk netiktu izplatīti tādi vēstījumi vai veiktas tādas darbības, kas ir pretrunā Politisko partiju likumā noteiktajam. Juridiski prokuratūras lēmumu neesot iespējas pārsūdzēt, bet gan izpildīt vai neizpildīt. Ja tas netiks izpildīts, tad partija tikšot likvidēta.