Latvijas šķēpmetēja Anete Sietiņa jauno sezonu sāk ar piekto vietu prestižajā Dimanta līgas posmā Oslo
Latvijas šķēpmetēja Anete Sietiņa trešdien Oslo Dimanta līgas posmā, aizvadot savas pirmās sacensības šosezon, ieņēma piekto vietu.
Sietiņa pirmajā piegājienā raidīja šķēpu 54,99 metrus tālu, bet otrajā mēģinājuma uzlaboja savu rezultātu par teju trīs metriem, raidot šķēpu 57,88 metrus tālu. Pēc trešā piegājiena, kas latvietei netika ieskaitīts, viņa atradās ceturtajā vietā.
Turpinājumā Sietiņa ceturtajā mēģinājumā neuzlaboja savu rezultātu (53,80 metri) un piektajā piegājienā sasniedza 59,72 metrus, taču pēc tam viņu vēl pārspēja viena no konkurentēm, noslēdzot sacensības piektajā vietā.
Uzvaru izcīnīja ķīniete Jaņa Dziji, kura jau pirmajā piegājienā raidīja šķēpu 67,11 metrus tālu. Otrajā mēģinājumā viņa aizmeta šķēpu 64,81 metru tālu un vairāk mēģinājumus vairs neizpildīja.
Otro vietu, raidot šķēpu 61,92 metrus tālu, ieņēma norvēģiete Sigrida Borge, bet Serbijas šķēpmetēja ar rezultātu 61,33 metri noslēdza pirmo trijnieku. Šosezon vieglatlēti Dimanta līgā sacenšas 14 posmos un finālposmā septembra sākumā Briselē.