Aizsardzības ministrija brīdina, ka Krievija sākusi masīvu informācijas operāciju pret Baltijas valstīm
Krievija patlaban īsteno apjomīgu un koordinētu informācijas operāciju pret Latviju, Lietuvu un Igauniju, apgalvojot, ka Baltijas valstis ļauj izmantot savu teritoriju Ukrainas veiktajiem uzbrukumiem pret Krieviju, informēja Latvijas Aizsardzības ministrija.
AM uzsver, ka Latvija, Lietuva un Igaunija neiesaistās Ukrainas pretuzbrukumu Krievijai plānošanā un īstenošanā. Baltijas valstis atbalsta Ukrainu, piegādājot militāro ekipējumu, humāno palīdzību un atbalstot finansiāli, kā arī uzsver, ka Ukrainai ir leģitīmas tiesības aizstāvēties pret Krievijas pilna mēroga iebrukumu.
Ar šādiem paziņojumiem Krievija demonstrē savu vājumu un mēģina novirzīt uzmanību no fakta, ka tā nespēj aizsargāties no veiksmīgajiem Ukrainas pretuzbrukumiem Krievijas infrastruktūrai Baltijas jūras krastā, teikts AM paziņojumā.
AM norāda, ka Krievijas informācijas operāciju pret Baltijas valstīm mērķis ir diskreditēt NATO, šķelt sabiedrību, mazināt uzticību valsts iestādēm un vājināt atbalstu Ukrainai. Tiek izmantota dezinformācija un sociālo tīklu boti, mērķējot uz krievvalodīgo auditoriju un izmantojot jauniešus.
Jau ziņots, ka šonedēļ visās trijās Baltijas valstīs ielidojuši un eksplodējuši droni. Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.
Baltijas valstu amatpersonas uzsvērušas, ka tās ir Krievijas pilna mēroga agresijas kara sekas un jārēķinās, ka šādi incidenti var atkārtoties.
Pirmdien agri no rīta Lietuvas Varēnas rajonā, netālu no robežas ar Baltkrieviju, drons nogāzās uz sasalušā Lavīsa ezera.
Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.
Savukārt Igaunijas ziemeļaustrumos no Krievijas gaisa telpas ielidojis drons trešdienas rītā ietriecies Auveres elektrostacijas skurstenī.
Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene apstiprināja, ka nokritušais un eksplodējušais lidaparāts bija Ukrainas drons, kas bija paredzēts mērķim Krievijā.
Latvijas amatpersonas atzinušas, ka arī Latvijas gaisa telpā ielidojušais un detonējušais bezpilota lidaparāts bijis Ukrainas drons, kas, acīmredzot, bijis daļa no koordinētas Ukrainas operācijas pret Krievijas objektiem.
Ukraina naktī uz trešdienu ar droniem uzbruka Krievijas Ustjlugas un Vīborgas ostām Ļeņingradas apgabalā. Pirms tam ukraiņu droni trāpīja Primorskas ostā Krievijas ziemeļrietumos. Šīs ostas atrodas Baltijas jūras Somu līča krastā.