Vai lidmašīnā drīkst ņemt līdzi savu ēdienu? Ko par to saka aviokompānijas
Daudzi ceļotāji joprojām nezina, ka dažus pārtikas produktus ir aizliegts ienest lidmašīnas salonā vai ievest Eiropas valstīs.
Kā raksta "Express", lai gan aviokompānijas "easyJet", "Ryanair", "Jet2" un TUI ļauj pasažieriem ņemt līdzi uzkodas, attiecībā uz atsevišķiem pārtikas produktiem un dzērieniem joprojām ir spēkā ierobežojumi. Tie ir atkarīgi gan no konkrētās aviokompānijas noteikumiem, gan no galamērķa valsts prasībām.
Piemēram, TUI pasažieri tālajos reisos, kas ilgst septiņas stundas vai ilgāk, saņem ēdienu un dzērienus, kas iekļauti biļetes cenā. Īsākos lidojumos ēdienus un dzērienus iespējams iegādāties lidmašīnas kafejnīcā.
Kopumā pasažieriem ir atļauts ņemt līdzi savu pārtiku, tomēr TUI brīdina, ka apkalpe nevar atdzesēt vai uzsildīt no mājām līdzi paņemtos produktus. Izņēmums tiek piemērots tikai bērnu pudelītēm. Tāpat pasažieriem lidojuma laikā ir aizliegts lietot savu alkoholu.
Arī "easyJet" pasažieriem joprojām ir atļauts ienest lidmašīnas salonā pārtiku. Vienlaikus šķidri vai pusšķidri produkti — zupas, jogurti, krēmi vai mērces — ir pakļauti standarta lidostas drošības noteikumiem par šķidrumu pārvadāšanu. Karstos dzērienus drīkst ņemt līdzi lidmašīnā, ja tie iegādāti pēc drošības kontroles veikšanas un atrodas cieši noslēgtā traukā ar vāku.
Aviokompānija norāda, ka atsevišķās valstīs var būt spēkā savi pārtikas produktu ievešanas noteikumi, tādēļ ceļotājiem ieteicams iepriekš pārbaudīt galamērķa valsts prasības.
"Ryanair" ļauj pasažieriem ņemt līdzi uz lidmašīnu savu pārtiku un bezalkoholiskos dzērienus. Tomēr aviokompānija neļauj iekāpt lidmašīnā ar karstajiem dzērieniem.
Turklāt "Ryanair" reisos ir stingri aizliegts lietot savu alkoholu, tostarp beznodokļu veikalos (duty free) iegādātos alkoholiskos dzērienus. Lidojuma laikā atļauts lietot tikai tos alkoholiskos dzērienus, kas iegādāti aviokompānijas borta servisā.
Savukārt "Jet2" ir vieni no stingrākajiem noteikumiem attiecībā uz pārtiku un dzērieniem, ko pasažieri ņem līdzi salonā. Aviokompānija drošības apsvērumu dēļ tieši aizliedz ienest karstu ēdienu un karstus dzērienus.
Tāpat pārvadātājs patur tiesības aizliegt pārvadāt produktus, kas var radīt neērtības citiem pasažieriem, piemēram, pārtiku ar izteiktu smaku. Vienlaikus pasažieriem ir atļauts ņemt līdzi aukstās uzkodas un aukstus gatavos ēdienus. Turklāt lidojuma laikā ēdienus un dzērienus iespējams iegādāties arī uz borta.
Ceļotājiem arī atgādina, ka aviokompāniju noteikumi un muitas ierobežojumi, šķērsojot valstu robežas, ir divas dažādas lietas.
Ceļojot uz Eiropas Savienības valstīm, joprojām ir spēkā ierobežojumi daudzu gaļas un piena produktu ievešanai.
Problēmas var rasties, piemēram, ar:
- sviestmaizēm ar šķiņķi;
- sviestmaizēm ar sieru;
- desām;
- jogurtiem;
- piena produktiem.
ES šādus noteikumus skaidro ar nepieciešamību novērst bīstamu dzīvnieku slimību izplatīšanos.
Līdzīgi ierobežojumi Apvienotajā Karalistē attiecas arī uz atsevišķu gaļas un piena produktu ievešanu no Eiropas Savienības valstīm.
Tā kā noteikumi var mainīties atkarībā no epidemioloģiskās situācijas, tūristiem pirms ceļojuma ieteicams pārbaudīt aktuālās prasības.