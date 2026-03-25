Atklāj sīkākas detaļas par incidentu Igaunijā: spēkstacijā ietriecies drons ar sprāgstvielām
Igaunijas Drošības policija (KaPo) izmeklēšanā noskaidros, kāds tieši bezpilota lidaparāts ietriecās Auveres spēkstacijā, taču jau tagad var ar lielu pārliecību teikt, ka tas bija uzbrukuma vai maldināšanas drons ar sprāgstvielām, nevis novērošanas drons, paziņoja Igaunijas Aizsardzības spēku komandieris ģenerālmajors Andruss Merilo.
Laikraksts "Postimees" citēja Merilo sakām, ka uzbrukumu viļņos droni ir pietuvojušies Igaunijas robežām.
"Krievijas pretgaisa aizsardzība tos ir aktīvi atvairījusi, un tas jau kādu laiku ietver arī ievērojamu GPS signāla traucējumu radīšanu," viņš teica.
"Krievijas elektroniskā karadarbība, visticamāk, arī šoreiz dažos aspektos ir bijusi efektīva, un rezultātā daži droni ir ielidojuši arī Igaunijas gaisa telpā," piebilda Merilo.
Viņš teica, ka daži Ukrainas droni īslaicīgi ielidoja Igaunijas gaisa telpā virs jūras un nekavējoties to atstāja, atrodoties tālu no Aizsardzības spēkiem nozīmīgām teritorijām, savukārt viens drons trāpīja Auveres elektrostacijas skurstenī.
"Kāda veida bezpilota lidaparāts tas bija, tagad būs atkarīgs no Drošības policijas izmeklēšanas, bet šodien varam ar ievērojamu pārliecību teikt, ka tas nebija novērošanas bezpilota lidaparāts, bet drīzāk uzbrukuma vai maldināšanas bezpilota lidaparāts, kurā bija sprāgstvielas. Detalizētāka informācija tiks noskaidrota," teica Merilo.
"Lai spētu tikt galā ar saviem uzdevumiem, Aizsardzības spēki, pamatojoties uz situācijas novērtējumu, ir ieviesuši papildu pasākumus, kas nozīmē arī to, ka dažas no mūsu vienībām atrodas ārpus savām miera laika un pastāvīgajām dislokācijas vietām un veic uzraudzības un, ja nepieciešams, aizsardzības uzdevumus, īpaši vēršoties pret tām apdraudējuma formām, ar kurām saskaramies pašlaik," norādīja armijas komandieris.
Trešdien caur valsts mobilo lietotni tika nosūtīts brīdinājums par iespējamu dronu pdraudējumu.
Sākotnējais paziņojums kļūdaini tika nosūtīts visā Igaunijā, lai gan faktiskā bīstamības zona bija ierobežota Austrumviru un Rietumviru apriņķos. Pēc tam tika nosūtīts papildu paziņojums, lai precizētu situāciju, norādot pareizās apdraudētās teritorijas. Kā sacīja Merilo, brīdinājums par draudiem nav atcelts.
Viņš norādīja, ka uzbrukumu vilnis vēl nav pilnībā beidzies, taču tūlītēja apdraudējuma nav.
"Mums jābūt gataviem iespējai, ka vēl kāds drons varētu ielidot Igaunijas gaisa telpā un kļūt par apdraudējumu," teica Merilo.
Armijas komandieris norādīja, ka armija seko līdzi situācijas attīstībai un ir gatava veikt arī papildu pasākumus. "Viss, ko mēs darām, notiek sadarbībā ar mūsu sabiedrotajiem, tāpēc pēdējās nakts laikā NATO gaisa patruļas misija ir bijusi ārkārtīgi aktīva. Mēs cenšamies efektīvāk rīkoties pret draudiem," piebilda Merilo.
Viņš solīja nekavējoties paziņot, tiklīdz draudi būs pagājuši. "Tiklīdz draudi būs pilnībā mazinājušies, mēs sniegsim papildu informāciju un varēsim atgriezties pie pilnīgi normālas miera laika ikdienas," teica Merilo.
Viņš sacīja, ka Aizsardzības spēki ir ierosinājuši līdz piektdienai ierobežot lidojumus Igaunijas austrumos, lai vajadzības gadījumā būtu vieglāk notriekt jebkādus lidojošus mērķus. "Mēs paredzam, ka, visticamāk, notiks kaut kas vairāk. No nesenās vēstures esam iemācījušies, ka tas, kas pirms pieciem gadiem sākās pilnā apjomā, pastāvīgi ir nonācis jaunā fāzē, un attiecīgi ir pieauguši draudi mums," paskaidroja Merilo.
Trešdien plkst. 3.43 bezpilota lidaparāts ietriecās Auveres elektrostacijas skurstenī. Tas bija ielidojis Igaunijas gaisa telpā no Krievijas gaisa telpas.
Premjerministrs Kristens Mihals teica, ka no Krievijas gaisa telpas ielidojušais bezpilota lidaparāts, kas ietriecās Auveres elektrostacijas skurstenī, nebija uzbrukums Igaunijai, bet gan drons, kas izmantots Ukrainas pretuzbrukumā Krievijai.
Jau ziņots, ka šonedēļ visās trijās Baltijas valstīs ielidojuši un eksplodējuši droni.
Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.
Baltijas valstu amatpersonas uzsvērušas, ka tās ir Krievijas pilna mēroga agresijas kara sekas un jārēķinās, ka šādi incidenti var atkārtoties.
Pirmdien agri no rīta Lietuvas Varēnas rajonā, netālu no robežas ar Baltkrieviju, drons nogāzās uz sasalušā Lavīsa ezera.
Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.
Savukārt Igaunijas ziemeļaustrumos no Krievijas gaisa telpas ielidojis drons trešdienas rītā ietriecies Auveres elektrostacijas skurstenī.
Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene apstiprināja, ka nokritušais un eksplodējušais lidaparāts bija Ukrainas drons, kas bija paredzēts mērķim Krievijā.
Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atzina, ka arī Latvijas gaisa telpā ielidojušais un detonējušais bezpilota lidaparāts bijis Ukrainas drons, kas, acīmredzot, bijis daļa no koordinētas Ukrainas operācijas pret Krievijas objektiem.
Ukraina naktī uz trešdienu ar droniem uzbruka Krievijas Ustjlugas un Vīborgas ostām Ļeņingradas apgabalā. Pirms tam ukraiņu droni trāpīja Primorskas ostā Krievijas ziemeļrietumos. Šīs ostas atrodas Baltijas jūras Somu līča krastā.