Latvijā nokritušā drona vietā darbi ir noslēgušies; iedzīvotājus aicina būt modriem un ziņot par aizdomīgiem objektiem
Krāslavas novadā ir pabeigtas sākotnējās izmeklēšanas darbības bezpilota lidaparāta nokrišanas vietā, un Valsts policija notikuma vietā ir fiksējusi un izņēmusi tā atlūzas, informēja Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Komunikācijas pārvaldē.
Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess, kurā pašlaik turpinās izmeklēšana. Tuvākajā laikā tiks lemts par šī procesa tālāko institucionālo piekritību.
Kā ziņots, izvērtējot atrastās atlūzas, atbildīgie dienesti ir konstatējuši, ka 25. martā Latvijas gaisa telpā ielidojušais bezpilota lidaparāts ir Ukrainas izcelsmes un tas Latvijas teritorijā ielidojis no Krievijas.
NBS uzsver, ka šis incidents ir tiešas Krievijas uzsāktā kara Ukrainā sekas. Ir zināms, ka Krievija pretuzbrukumu atvairīšanai aktīvi izmanto elektroniskās karadarbības ieročus, kas spēj mainīt Ukrainas dronu lidošanas trajektoriju.
Bruņotie spēki turpina ciešu sadarbību ar VP un citiem iesaistītajiem dienestiem, lai skaidrotu visus notikušā apstākļus.
Vienlaikus atbildīgie dienesti aicina iedzīvotājus saglabāt modrību un, pamanot aizdomīgus objektus vai bezpilota lidaparātus, nekavējoties par to ziņot Valsts policijai, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.