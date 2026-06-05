Patvertnes Rīgā un Pierīgā: Jūrmala, Ķekava, Mārupe, Olaine, Salaspils
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā gan Latvijas valdība, gan citas institūcijas mudināja atjaunot un ierīkot patvertnes, lai būtu iespējams paglābties no agresorvalsts uzlidojumiem. Jauns.lv turpina skaidrot, kā ir ar patvertņu pieejamību mūsu valsts novados. Piektajā, noslēdzošajā, stāstā par to, kā šajos vairāk nekā četros gados ir veicies ar patvertņu ierīkošanu ir galvaspilsētā un tās apkārtnē – Jūrmalā, Olainē, Ķekavā, Salaspilī un Mārupē.
Aptaujājot visas valsts pašvaldības, Jauns.lv konstatēja, ka situācija ir visnotaļ bēdīga. Nav pat skaidrs, cik to nepieciešams un daudzviet pilnvērtīgas III kategorijas patvertnes, kas atbilst minimālajām prasībām, plānots izveidot tikai līdz 2028. gada sākumam.
Rīgas pašvaldība iedzīvotājus aicina pašus apzināt vietas, kur viņi varētu paglābties draudu gadījumā, jo tikai šīs vasaras beigās labiekārtos pirmās no 146 esošajām patvertnēm pašvaldības ēkās, kur kopumā vietas pietiks vien 50 000 cilvēku. Jūrmalas teritorijā pie pagrabiem, kas daļēji atbilst vadlīnijām “Par pagrabu pielāgošanu patvertnēm”, ir izvietotas 20 informatīvās zīmes “PATVERTNE”. Divu gadu laikā šīs pagrabtelpas plānots izremontēt un pielāgot civilās aizsardzības vajadzībām. Pēc darbu pabeigšanas tajās īslaicīgi varēs patverties līdz 7726 iedzīvotājiem.
Ķekavas novada pašvaldība atzīst, ka civilās aizsardzības infrastruktūras attīstība vēl ir sākuma posmā, un nepieciešams vēl ievērojams darbs un finansējums, lai nākotnē būtu iespējams nodrošināt drošu patvērumu visiem novada iedzīvotājiem. Mārupes novadā ir apzinātas vietas, kur varētu atrasties patvertnes, bet, ņemot vērā ļoti augstās izbūves izmaksas un skatot tās kopsakarā ar izdevumiem pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai, šobrīd jaunu patvertņu būvniecība netiek plānota.
Olaines novada pašvaldība tuvākajā laikā plāno darbus pie piecu esošu objektu pielāgošanas un aprīkošanas atbilstoši III kategorijas patvertņu prasībām. Salaspils novadā šobrīd patvertnes, kas būtu pielāgotas minimālajām patvertņu prasībām, nav.