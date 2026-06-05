TESTS: cik lielu daļu Latvijas patiesībā klāj meži? Un kura suga valstī gandrīz izzuda? Pārbaudi savas zināšanas par vidi!
Par godu Pasaules vides dienai, kas tiek atzīmēta 5. jūnijā, esam sagatavojuši īpašu testu, lai noskaidrotu, cik labi pārzini vides jautājumus!
Katru gadu 5. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules vides diena – Apvienoto Nāciju Organizācijas aizsākta iniciatīva, kas aicina pievērst uzmanību dabas aizsardzībai un cilvēka ietekmei uz vidi. Pirmo reizi tā tika svinēta 1972. gadā, un kopš tā laika kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām vides aizsardzības kustībām pasaulē.
Šogad īpaša uzmanība pievērsta klimata pārmaiņām. Kampaņas vēstījums #KlimatamTagad atgādina, ka klimata pārmaiņas nav tāls nākotnes scenārijs – tās jau šobrīd ietekmē laikapstākļus, dabas procesus, augu un dzīvnieku izplatību, kā arī cilvēku ikdienu. Karstuma viļņi, plūdi, sausuma periodi un citi ekstremāli laikapstākļi kļūst arvien biežāki arī Latvijā.
Par godu Pasaules vides dienai esam sagatavojuši īpašu testu, kurā ikviens var pārbaudīt savas zināšanas par klimata pārmaiņām, atkritumu šķirošanu, invazīvajām sugām, mikroplastmasu, Baltijas jūras stāvokli un citiem ar vidi saistītiem jautājumiem.
Atceries, ka videi draudzīgi ieradumi sākas ar ikdienas izvēlēm – atkritumu šķirošanu, resursu taupīšanu, atbildīgu patēriņu un rūpēm par apkārtējo vidi. Katrs neliels solis palīdz veidot tīrāku un ilgtspējīgāku nākotni.
Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.