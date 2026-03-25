Iekšlietu ministrs: Latgales dronu incidentu Krievija varētu izmantot informācijas ietekmes operācijām
Notikumu ar Latgalē nokritušo Ukrainas dronu Krievija varētu izmantot informācijas ietekmes operācijām, trešdien žurnālistiem pieļāva iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Agresorvalsts šo incidentu varētu interpretēt tā, lai ietekmētu sabiedrību, proti, ka Ukrainas darbību rezultātā tiek apdraudēta Latvijas drošība, pieļāva ministrs.
Vienlaikus Kozlovskis uzskata, ka absolūti lielākā Latvijas iedzīvotāju daļa saprot, ka Latgalē ielidojušie droni nebija speciāli mērķēti un virzīti uz konkrētu objektu Latvijā.
Runājot par Valsts robežsardzes spējām šādus dronus notriekt, ministrs atgādināja, ka šādā gadījumā ir jānodala divas lietas, proti, viens ir drons, kas pārvieto kontrabandu, bet otrs ir militāra rakstura drons.
Viņaprāt, lai notriektu dronu, primāri ir jābūt papildu vizuālajai identifikācijai.
Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts teica, ka robežsardze, aizvadītajā naktī saņemot informāciju, reaģējusi, lai pārliecinātos, "vai dabā ir konstatēts objekts". Robežsargi izbraukuši uz notikuma vietu, nodrošinājuši notikuma vietas apsardzi, kā arī atbalstu Valsts policijai pierādījumu vākšanai.
"Robežsardzes amatpersona bija novērojusi lidojošo lidaparātu, gan saņemta informācija no valsts policijas un bruņotajiem spēkiem," norādīja Pujāts.
Vaicāts par robežsardzes iespējām notriekt vai nosēdināt aizdomīgus dronus, Pujāts atbildēja, ka robežsardze pamatā ir fokusēta uz tiesībaizsardzības funkcijām. Attiecīgi tās rīki ir civila rakstura lidaparātu ietekmēšanai, kas paredzēti nelikumīgu akcīzes preču pārvietošanai. Savukārt ar šaujamieročiem drīkst notriekt, ja tiek apdraudēta dzīvība un veselība.
Krāslavas novadā nokritušais Ukrainas izcelsmes drons
Naktī uz trešdienu, 25. martu, Latvijas gaisa telpā ielidojušais bezpilota lidaparāts, izvērtējot atrastās atlūzas, ir identificēts kā Ukrainas izcelsmes drons.