Cilvēkus aicina vasarā mazgāt grīdas ar melno tēju - iemesls pārsteigs daudzus
Koka grīda ir skaista un daudzu cilvēku iecienīta izvēle. Tomēr ar laiku tā zaudē savu spīdumu, bet siltajā gadalaikā ļoti ātri pārklājas ar putekļiem.
Izrādās, ka grīdai spīdumu var atjaunot ar pavisam parastu produktu, kas atrodams gandrīz katrā virtuvē.
Kāpēc uz grīdas uzkrājas daudz putekļu?
Lai gan koka grīdas parasti ir viegli kopjamas, paaugstinoties gaisa temperatūrai, uz tām uzkrājas vairāk putekļu, raksta "Express.co.uk".
"Visas koka virsmas siltajā laikā mēdz radīt ievērojamu statisko elektrību, kas caur atvērtiem logiem pievelk putekļus. Tie pēc tam pastāvīgi nosēžas uz grīdas," skaidro eksperti.
Ar ko var mazgāt koka grīdu?
Noņemt putekļus no grīdas un atjaunot tās spīdumu var pavisam parasta melnā tēja.
Tanīni, kas atrodas melnajā tējā, darbojas kā viegla dabīga krāsviela, piešķirot koka grīdām siltāku un izteiksmīgāku toni. Savukārt polifenolu savienojumi, kas atrodami augā, no kura gatavo melno tēju, palīdz cīnīties ar mikrobiem un kavē to vairošanos.
Kā pareizi mazgāt grīdu ar tēju?
Gaiša toņa koka grīdām ieteicams izmantot 4–6 tējas maisiņus, savukārt tumšām grīdām — 10–12 tējas maisiņus.
Tējas maisiņus jāieliek 2 litros karsta ūdens un jāatstāj ievilkties 10–15 minūtes. Pēc tam maisiņus var izņemt, bet tējas uzlējumu atstāt atdzist līdz istabas temperatūrai.
Kad šķidrums ir pilnībā atdzisis, tajā samitrina mopu vai mīkstu drānu, rūpīgi izgriež lieko mitrumu un mazgā grīdu kā parasti. Pēc mazgāšanas grīdai ļauj pilnībā nožūt. Tēja palīdz ne tikai noņemt putekļus, bet arī piešķir koka virsmai dabisku spīdumu un atsvaidzina tās izskatu.
"Ja šķiet, ka tēja ir pārāk stipra, to var vienkārši atšķaidīt ar papildu ūdeni vai, gluži pretēji, pievienot vēl dažus tējas maisiņus, ja vēlaties iegūt intensīvāku toni," norāda eksperti.
Kad uzlējums ir gatavs, ar to var mazgāt grīdu, izmantojot parastu grīdas lupatu vai mopu. Svarīgi atcerēties, ka pirms grīdas mazgāšanas ar tēju tā ir rūpīgi jāattīra no putekļiem un netīrumiem.