Dronu incidenti Baltijā: Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ministri nāk klajā ar kopīgu paziņojumu
Reaģējot uz pēdējo dienu incidentiem, kad Baltijas valstu gaisa telpu šķērsojuši vairāki ārvalstu bezpilota lidaparāti, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas aizsardzības ministri piektdien nākuši klajā ar kopīgu paziņojumu. Tajā sabiedrotie aicināti steidzami stiprināt NATO pretgaisa aizsardzības spējas reģionā.
Ministri apstiprina, ka šonedēļ vairāki ārvalstu droni ir pārkāpuši NATO gaisa telpu, skarot arī Baltijas valstu teritoriju. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka incidentos neviens civiliedzīvotājs nav cietis un infrastruktūrai nodarītie bojājumi ir minimāli.
"Mēs, Latvija, Igaunija un Lietuva, speram apņēmīgus soļus, kā prioritāti izvirzot pretgaisa aizsardzības attīstību. Tomēr nesenie incidenti, ko veicinājis Krievijas īstenotais karš Ukrainā, apliecina nepieciešamību turpināt stiprināt daudzslāņainu pretgaisa aizsardzību," teikts ministru kopīgajā paziņojumā.
Baltijas valstu pārstāvji augstu novērtējuši sabiedroto profesionalitāti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā, taču vienlaikus norāda, ka alianses centieni ir jāpaātrina.
"Sabiedrotajiem steidzami jāstiprina spējas, kas nepieciešamas efektīvai dronu identificēšanai un pārtveršanai," uzsver ministri, piebilstot, ka pašreizējā NATO lidaparātu un pretgaisa aizsardzības sistēmu klātbūtne reģionā ir jāsaglabā un jāpastiprina, lai novērstu visa veida apdraudējumus.
Kamēr turpinās notikušo incidentu izmeklēšana, ministri atkārtoti apliecina nelokāmu atbalstu Ukrainas aizsardzības operācijām pret Krieviju un tās likumīgajām tiesībām uz pašaizsardzību.
Paziņojumā arī atgādināts, ka Baltijas valstis drošības stiprināšanā jau šobrīd iegulda vismaz 5% no iekšzemes kopprodukta, prioritāri attīstot tieši pretgaisa aizsardzības spējas, dronu un pretdronu sistēmas, kā arī akustiskos sensorus.
Šie incidenti vēlreiz apliecina nepieciešamību pēc Eiropas Savienības atbalsta. Ministri norāda, ka ir būtiski palielināt un ilgtermiņā iezīmēt ES aizsardzības finansējumu austrumu robežas stiprināšanai, īstenojot tādus projektus kā "Eastern Flank Watch" un attīstot Eiropas dronu un pretdronu spējas.