Latvija iesniedz Krievijai notu par dronu incidentu
Uz Ārlietu ministriju (ĀM) trešdien izsaukts Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis, kuram izteikts protests un iesniegta nota saistībā ar 25. marta naktī notikušo bezpilota lidaparāta ielidošanu Latvijas gaisa telpā no Krievijas teritorijas.
Krievijas vēstniecības pārstāvim norādīts, ka Krievija, īstenojot karu Ukrainā, rada neprognozējamus drošības incidentu riskus plašākā reģionā.
Sarunā izteikts arī nosodījums par Krievijas 24. martā īstenoto gaisa uzbrukumu civilajai infrastruktūrai vairākos Ukrainas reģionos, tostarp Ļvivas apgabalā, nogalinot un ievainojot iedzīvotājus un mēģinot iznīcināt UNESCO pasaules kultūras un vēstures mantojuma objektus.
Latvijas puse atzīmēja, ka šī ir daļa no Krievijas īstenotā barbariskā uzbrukuma ne tikai Ukrainas cilvēkiem, bet arī Ukrainas dziļajām vēsturiskajām un kultūras saknēm.
Tāpat uzsvērts, ka Krievijas agresijas karš pret Ukrainu ir klajš starptautisko tiesību un ANO Statūtu pārkāpums, kā arī atkārtota prasība izbeigt agresiju un izvest Krievijas bruņotos spēkus no visas Ukrainas starptautiski atzītās teritorijas.
Jau ziņots, ka šonedēļ visās trijās Baltijas valstīs ielidojuši un eksplodējuši droni. Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.
Baltijas valstu amatpersonas uzsvērušas, ka tās ir Krievijas pilna mēroga agresijas kara sekas un jārēķinās, ka šādi incidenti var atkārtoties.
Pirmdien agri no rīta Lietuvas Varēnas rajonā, netālu no robežas ar Baltkrieviju, drons nogāzās uz sasalušā Lavīsa ezera.
Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.
Savukārt Igaunijas ziemeļaustrumos no Krievijas gaisa telpas ielidojis drons trešdienas rītā ietriecies Auveres elektrostacijas skurstenī.
Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene apstiprināja, ka nokritušais un eksplodējušais lidaparāts bija Ukrainas drons, kas bija paredzēts mērķim Krievijā.
Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atzinis, ka arī Latvijas gaisa telpā ielidojušais un detonējušais bezpilota lidaparāts bijis Ukrainas drons, kas, acīmredzot, bijis daļa no koordinētas Ukrainas operācijas pret Krievijas objektiem.
Ukraina naktī uz trešdienu ar droniem uzbruka Krievijas Ustjlugas un Vīborgas ostām Ļeņingradas apgabalā. Pirms tam ukraiņu droni trāpīja Primorskas ostā Krievijas ziemeļrietumos. Šīs ostas atrodas Baltijas jūras Somu līča krastā.