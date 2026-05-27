Meklē 1943. gadā dzimušo Baibu Jansoni, kura pazudusi Liepājā
Baiba Jansone (foto: Valsts policija)
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1943. gadā dzimušo Baibu Jansoni, kura šā gada 27. maijā ap pulksten 18.00 izgāja no adreses Liepājā, Autoru ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.

Pazīmes: augums aptuveni 156 cm, īsi, sirmi mati, virs lūpas neliela dzimumzīme. Bija ģērbusies īsos, melnos ziemas zābakos, puķainā blūzē, melnās vai pelēkās biksēs, pelēkā jakā ar sudrabainām pogām. Līdzi bija tumša mugursoma ar bēšu kabatu iekšpusē.

Valsts policija aicina aplūkot sievietes attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

