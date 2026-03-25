Pēc dronu incidentiem Baltijā deputāti vērtēs drošības situāciju
Saistībā ar šonedēļ Baltijas valstīs notikušajiem dronu incidentiem, tostarp Krāslavas novadā ielidojušo un eksplodējušo bezpilota lidaparātu, Saeimā sasauktas vairākas slēgtas drošības komisiju sēdes.
Saistībā ar Latvijā ielidojušajiem droniem sasaukta Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēde, pastāstīja komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis (JV).
Komisijas sēde būs slēgta, un tā sāksies plkst. 12.
Piedalīties komisijas sēdē aicināti gan Aizsardzības ministrijas pārstāvji, gan Nacionālie bruņotie spēki, gan Militārās izlūkošanas un drošības dienesta pārstāvji.
"Šāds ārkārtas gadījums prasa arī nekavējošu sēdi, lai deputāti nepastarpināti saņemtu informāciju," teica Latkovskis.
Tāpat piektdien, 27. martā plkst. 9 notiks Saeimas Nacionālās drošības komisijas un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas kopsēde.
Kā informēja Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis (AS), patlaban ir jāļauj dienestiem strādāt, apkopot informāciju, un tad piektdien to ir plānots uzklausīt. "Tad būs apzināta situācija gan ar mūsu kaimiņiem, gan droši vien tas pārrunāts NATO, tad arī varēsim secināt, kāda varētu būt mūsu turpmākā rīcība," teica Bergmanis.
Sēde būs slēgta.
Jau ziņots, ka šonedēļ visās trijās Baltijas valstīs ielidojuši un eksplodējuši droni. Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.
Baltijas valstu amatpersonas uzsvērušas, ka tās ir Krievijas pilna mēroga agresijas kara sekas un jārēķinās, ka šādi incidenti var atkārtoties.
Pirmdien agri no rīta Lietuvas Varēnas rajonā, netālu no robežas ar Baltkrieviju, drons nogāzās uz sasalušā Lavīsa ezera.
Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.
Savukārt Igaunijas ziemeļaustrumos no Krievijas gaisa telpas ielidojis drons trešdienas rītā ietriecies Auveres elektrostacijas skurstenī.
Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene apstiprināja, ka nokritušais un eksplodējušais lidaparāts bija Ukrainas drons, kas bija paredzēts mērķim Krievijā.
Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atzinis, ka arī Latvijas gaisa telpā ielidojušais un detonējušais bezpilota lidaparāts bijis Ukrainas drons, kas, acīmredzot, bijis daļa no koordinētas Ukrainas operācijas pret Krievijas objektiem.
Ukraina naktī uz trešdienu ar droniem uzbruka Krievijas Ustjlugas un Vīborgas ostām Ļeņingradas apgabalā. Pirms tam ukraiņu droni trāpīja Primorskas ostā Krievijas ziemeļrietumos. Šīs ostas atrodas Baltijas jūras Somu līča krastā.