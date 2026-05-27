Zelenskis lūdz Trampa palīdzību
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēstulē brīdinājis ASV prezidentu Donaldu Trampu, ka Ukrainai kritiski trūkst pretraķešu aizsardzības līdzekļu, vēsta tīmekļa izdevums "Kyiv Independent".
"Kad runa ir par pretraķešu aizsardzību, mēs paļaujamies uz saviem draugiem," teikts vēstulē, ar kuru iepazinies izdevums. "Kad runa ir par aizsardzību pret ballistiskajām raķetēm, mēs paļaujamies teju tikai uz Savienotajām Valstīm."
Vēstulē atspoguļotas arī Kijivas bažas par grūtībām nodrošināt ieroču piegādes PURL programmas ietvaros, kas ļauj NATO sabiedrotajiem finansēt ASV ieroču iegādi Ukrainai.
"Pašreizējais piegādes temps programmas ietvaros vairs neatbilst reālajiem draudiem, ar ko mēs saskaramies. Es lūdzu Jūsu palīdzību Ukrainas gaisa telpas aizsardzībā pret Krievijas raķetēm," teikts vēstulē.
Aicinājums izteikts laikā, kad Krievija pastiprinājusi masīvos gaisa triecienus Ukrainai un publiski draudējusi ar jauniem triecieniem Kijivai.