Krāslavas novadā nokritušais Ukrainas izcelsmes drons
Naktī uz trešdienu, 25. martu, Latvijas gaisa telpā ielidojušais bezpilota lidaparāts, izvērtējot atrastās atlūzas, ir identificēts kā Ukrainas izcelsmes drons.
Policija saistībā ar Ukrainas drona nokrišanu Latgalē sākusi kriminālprocesu
Valsts policija (VP) par Latgalē nokritušo Ukrainas dronu sākusi kriminālprocesu.
Saņemot informāciju no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem par ārvalstu bezpilota lidaparāta ielidošanu Latvijas gaisa telpā, VP ekipāžas nekavējoties devās uz notikuma vietu, noskaidroja VP.
VP kā izmeklējošā iestāde veic sākotnējās neatliekamās izmeklēšanas darbības sāktajā kriminālprocesā un attiecīgi pēc tam tiks lemts par procesa tālāko institucionālo piekritību.
Patlaban tiek izmeklēti notikušā apstākļi ciešā sadarbībā ar iesaistītajām iestādēm.
Jau ziņots, ka šonedēļ visās trijās Baltijas valstīs ielidojuši un eksplodējuši droni. Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.
Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.
Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un NBS pazinojuši, ka Latvijas gaisa telpā ielidojušais bezpilota lidaparāts, izvērtējot atrastās atlūzas, ir identificēts kā Ukrainas izcelsmes drons.
Ukraina naktī uz trešdienu ar droniem uzbruka Krievijas Ustjlugas un Vīborgas ostām Ļeņingradas apgabalā. Pirms tam ukraiņu droni trāpīja Primorskas ostā Krievijas ziemeļrietumos. Šīs ostas atrodas Baltijas jūras Somu līča krastā.