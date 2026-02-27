Krāpnieki turpina uzdarboties - banku klientiem janvārī izkrāpti kopumā 1,68 miljoni eiro
Latvijas četru lielāko banku klientiem, pašiem apstiprinot maksājumus, šogad janvārī izkrāpti kopumā 1,68 miljoni eiro, kas ir 2,6 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, pavēstīja Finanšu nozares asociācijā (FNA).
2026. gada janvārī īstenoti kopumā 560 krāpšanas gadījumu.Tostarp šogad janvārī konstatēti 273 telefonkrāpšanas gadījumi, izkrāpjot 631 857 eiro, konstatēti 240 investīciju krāpšanas gadījumi, izkrāpjot 291 200 eiro, kā arī konstatēti 47 cita veida krāpšanas gadījumi, izkrāpjot 757 047 eiro.
Vienlaikus šogad janvārī novērsts 2281 krāpšanas gadījums par kopumā 2,067 miljoniem eiro. Šogad janvārī, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2025. gadā, izdevies no izkrāpšanas pasargāt 3,2 reizes lielāku summu.
Tostarp janvārī izdevies novērst 854 telefonkrāpšanas mēģinājumus par 1 119 439 eiro, 1004 investīciju krāpšanas mēģinājumus par 651 487 eiro un 423 citus krāpšanas gadījumus par 295 784 eiro.
FNA norādīja, ka šogad janvārī finanšu iestādēm Latvijā ir izdevies novērst četras reizes vairāk krāpšanas mēģinājumu nekā krāpniekiem īstenot.
Asociācijā min, ka būtiski zaudējumi konstatēti krāpšanas gadījumos, kuros izmantoti citi krāpšanas veidi. Šajā kategorijā ietilpst arī tā dēvētās "slepenās operācijas", kurās iedzīvotāji tiek pārliecināti, ka palīdz tiesībsargājošajām iestādēm, un tiek mudināti noformēt aizdevumus vai pārdot īpašumus, iegūtos līdzekļus nododot krāpniekiem.
Tāpat, tuvojoties gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas periodam, kas sāksies svētdien, 1. martā, FNA aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem, jo šajā laikā tradicionāli aktivizējas krāpnieki, kuri izplata viltus īsziņas un e-pastus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vārdā.
FNA atgādina, ka VID nekad nesūta īsziņas ar aicinājumu atvērt saites vai ievadīt personas datus nezināmās tīmekļvietnēs. Gada ienākumu deklarācija jāiesniedz tikai oficiālajā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
Jau ziņots, ka 2025. gadā kopumā 6667 krāpšanas gadījumos tika izkrāpti 12,22 miljoni eiro, bet novērsti 18 464 krāpšanas gadījumi par kopumā 14,031 miljonu eiro. Salīdzinājumā ar 2024. gadu izkrāptās summas apmērs samazinājās par 21,3%.
Latvijā lielākā banka pēc aktīvu apmēra ir "Swedbank", seko "SEB banka", banka "Citadele" un "Luminor Bank" filiāle Latvijā.