Krāpnieki uzdarbojas! Aicina uzmanīties un neizpaust datus
foto: Shutterstock
Pēdējā nedēļā aktivizējušies krāpnieki, kas telefoniski uzdodas par Elektrum vai Latvenergo darbiniekiem, cenšoties izvilināt klientu personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un bankas informāciju.
Krāpnieki uzdarbojas! Aicina uzmanīties un neizpaust datus

Pēdējā nedēļā aktivizējušies krāpnieki, kas telefoniski uzdodas par "Elektrum" vai "Latvenergo" darbiniekiem, cenšoties izvilināt klientu personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un bankas informāciju.

Drošības eksperti norāda, ka krāpniekus visbiežāk atpazīt var pēc šādām pazīmēm:

  • zvana no ārzemju numuriem;

  • runā krievu valodā;

  • cenšas sarunā iegūt sensitīvus datus.

Klienti tiek aicināti neizpaust personīgo informāciju un būt īpaši uzmanīgi. Papildu ieteikumus drošai rīcībai var atrast CERT Latvija mājaslapā: https://cert.lv/lv/zinas/ieteikumi-lietotajiem.

