Sabiedrība
Šodien 11:55
Krāpnieki uzdarbojas! Aicina uzmanīties un neizpaust datus
Pēdējā nedēļā aktivizējušies krāpnieki, kas telefoniski uzdodas par "Elektrum" vai "Latvenergo" darbiniekiem, cenšoties izvilināt klientu personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un bankas informāciju.
Drošības eksperti norāda, ka krāpniekus visbiežāk atpazīt var pēc šādām pazīmēm:
-
zvana no ārzemju numuriem;
-
runā krievu valodā;
-
cenšas sarunā iegūt sensitīvus datus.
Klienti tiek aicināti neizpaust personīgo informāciju un būt īpaši uzmanīgi. Papildu ieteikumus drošai rīcībai var atrast CERT Latvija mājaslapā: https://cert.lv/lv/zinas/ieteikumi-lietotajiem.