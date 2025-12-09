Krāpnieki turpina izdomāt arvien jaunus veidus, kā izvilināt naudu; šī ir īsziņa, kurai nevajag ticēt!
Valsts policija brīdina Latvijas iedzīvotājus - krāpnieki turpina izdomāt arvien jaunus veidus, kā izvilināt naudu, un parāda īsziņu, kurai nevajag ticēt.
Krāpnieki turpina izdomāt arvien jaunus veidus, kā izvilināt naudu, un šī ir īsziņa, kurai nevajag ticēt! ❌🍿 #veidskāpazaudētnaudu pic.twitter.com/rHb82ToQUG— Valsts policija (@Valsts_policija) December 9, 2025
Jauns.lv jau vēstīja, ka par spīti neskaitāmiem brīdinājumiem krāpnieki Latvijā turpina uzdarboties, turklāt aizvadītajā nedēļā no iedzīvotājiem izkrāpta viena no visu laiku lielākajām summām.
💸 Neticami, bet cilvēki tiešām tā pazaudē naudu.— Valsts policija (@Valsts_policija) November 28, 2025
📞 Piezvani savējiem, pirms to izdara krāpnieks!#veidskāpazaudētnaudu pic.twitter.com/20x8DbB4OW
Kā norāda Valsts policija, no 1. decembra līdz 7. decembrim reģistrēts 261 krāpšanas gadījums. No tiem 77 gadījumos iedzīvotāji zaudējuši naudu, bet 184 gadījumos krāpnieku mēģinājumi beigušies bez finansiāliem zaudējumiem.
Kopējie iedzīvotāju zaudējumi sasniedz vismaz 1 691 717 eiro.
Pakomāts nav bankomāts, tāpēc nekad tur neliec naudu. #veidskāpazaudētnaudu pic.twitter.com/xkC0UtqA1k— Valsts policija (@Valsts_policija) September 8, 2025
Vēl joprojām visvairāk naudas izkrāpts vikšķerēšanas jeb viltus zvanu gadījumos, kad krāpnieki uzdodas par komunālo pakalpojumu sniedzēju, Valsts policijas, mobilo operatoru, Valsts ieņēmumu dienesta, kredītiestāžu, pasta vai sociālo dienestu darbiniekiem. Pagājušajā nedēļā telefonkrāpniekiem izdevies izkrāpt 1 263 492 eiro, un visvairāk šādu gadījumu - 164 - atkal reģistrēts Rīgas reģionā.