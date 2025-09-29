Uzmanību! Krāpnieki izplata viltus e-pastus prokuratūras vārdā
foto: LETA
Aicina iedzīvotājus uzmanīties no Ģenerālprokuratūras vārdā izsūtītiem krāpnieciskiem e-pastiem.
Sabiedrība

Uzmanību! Krāpnieki izplata viltus e-pastus prokuratūras vārdā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Prokuratūra aicina iedzīvotājus uzmanīties no krāpniekiem, kas Ģenerālprokuratūras vārdā e-pastā izsūtījuši nepatiesus uzaicinājumus par paskaidrojuma sniegšanu, noskaidroja prokuratūrā.

Uzmanību! Krāpnieki izplata viltus e-pastus prokur...

Prokuratūra saņēmusi informāciju no iedzīvotājiem par it kā Ģenerālprokuratūras vārdā nosūtītu e-pastu par dokumentu, kura apskatei un elektroniskai parakstīšanai nepieciešams autentificēties ar eID karti, "eParaksts mobile" vai "Smart-ID".

Prokuratūra neizplata šāda veida pieprasījumus un nekad neprasa pa e-pastu vai īsziņās atklāt personas datus, bankas kontu informāciju vai paroles. Iestāde savā saziņā izmanto tikai oficiālos saziņas kanālus - e-adresi.

Prokuratūra aicina iedzīvotājus būt vērīgiem attiecībā uz izplatītajām viltus ziņām un uz šādiem informācijas pieprasījumiem neatbildēt, kā arī neatvērt e-pastos norādītās saites. Ja rodas šaubas par saņemto informāciju, likumsargi aicina vienmēr vispirms sazināties ar prokuratūru un nekādā gadījumā nenodot savus datus krāpniekiem.

Tēmas

Smart-IDLatvijas Republikas prokuratūra

Citi šobrīd lasa