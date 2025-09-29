Uzmanību! Krāpnieki izplata viltus e-pastus prokuratūras vārdā
Prokuratūra aicina iedzīvotājus uzmanīties no krāpniekiem, kas Ģenerālprokuratūras vārdā e-pastā izsūtījuši nepatiesus uzaicinājumus par paskaidrojuma sniegšanu, noskaidroja prokuratūrā.
Prokuratūra saņēmusi informāciju no iedzīvotājiem par it kā Ģenerālprokuratūras vārdā nosūtītu e-pastu par dokumentu, kura apskatei un elektroniskai parakstīšanai nepieciešams autentificēties ar eID karti, "eParaksts mobile" vai "Smart-ID".
Prokuratūra neizplata šāda veida pieprasījumus un nekad neprasa pa e-pastu vai īsziņās atklāt personas datus, bankas kontu informāciju vai paroles. Iestāde savā saziņā izmanto tikai oficiālos saziņas kanālus - e-adresi.
Prokuratūra aicina iedzīvotājus būt vērīgiem attiecībā uz izplatītajām viltus ziņām un uz šādiem informācijas pieprasījumiem neatbildēt, kā arī neatvērt e-pastos norādītās saites. Ja rodas šaubas par saņemto informāciju, likumsargi aicina vienmēr vispirms sazināties ar prokuratūru un nekādā gadījumā nenodot savus datus krāpniekiem.