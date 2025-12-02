Krāpnieki, izliekoties par “Sadales tīkla” darbiniekiem, pieprasa skaidru naudu par “skaitītāja pārbaudi”
Latvijā turpina aktīvi uzdarboties krāpnieki, uzdodoties par AS "Sadales tīkls" vai AS "Latvenergo" darbiniekiem saistībā ar elektroenerģijas skaitītāju maiņu vai pārbaudi. Ja līdz šim viņi pārsvarā sazinājās krievu valodā, mēģinot iekļūt mājokļos it kā skaitītāju pārbaudes nolūkā, tad šobrīd viņu metodes kļuvušas vēl rafinētākas.
Tiek norādīts, ka krāpnieki tagad arvien biežāk viņi zvana un runā latviešu valodā, uzstājot uz skaitītāja nomaiņu vai apkopi un pieprasot sagatavot skaidru naudu par šo pakalpojumu. Nav izslēgts, ka krāpnieki ir sagatavojuši arī viltotas darbinieku apliecības, lai veicinātu uzticēšanos.
Viena no krāpniecības shēmām ir šāda: telefona zvanā klientu informē, ka stundas laikā ieradīsies dzīvesvietā, lai nomainītu (vai pārbaudītu) skaitītāju, un piekodina, ka par pakalpojumu būs jāmaksā skaidrā naudā, aicinot to laikus sagatavot. Lai radītu papildu uzticamību, krāpnieki mudina klientus pārbaudīt "darbinieka" identitāti, lūdzot viņam uzrādīt apliecību, kas noteikti ir viltota.
"Sadales tīkls" atgādina, ka elektroenerģijas skaitītāji visbiežāk atrodas koplietošanas telpās un, ja būtu nepieciešams veikt to nomaiņu vai apkopi, darbiniekam nebūtu nepieciešamības iekļūt mājoklī. Tomēr jārēķinās, ka arī tad, ja skaitītājs atrodas ārpusē, viltvārži izmantos dažādus ieganstus, lai tomēr iekļūtu mājoklī. Piemēram, apgalvos, ka klienta klātbūtne nepieciešama, lai varētu norēķināties par pakalpojumu, parakstīt skaitītāja nomaiņas dokumentāciju u. tml.
"Sadales tīkls" atgādina, ka klātienes vizītes nepieciešamības gadījumā klienti tiek par to laicīgi informēti iepriekš. Par skaitītāja maiņu vai plānveida apkopi nav jāmaksā, un visbiežāk klienta klātbūtne nav nepieciešama (izņemot retus gadījumus, kad skaitītājs atrodas klienta iekšējā teritorijā). Darbiniekiem līdzi jābūt identifikācijas apliecībai, kā arī "Sadales tīkla" darbinieki pārvietojas ar marķētām automašīnām, uz kurām redzams uzņēmuma logo.
Saņemot aizdomīgu zvanu, iedzīvotāji aicināti nekavējoties sazināties ar "Sadales tīklu" pa informatīvo tālruni 8403, tai skaitā, lai pārliecinātos par darbinieka identitāti. Par jauniem krāpniecības paņēmieniem uzņēmums īpaši aicina brīdināt vecāka gadagājuma ģimenes locekļus.