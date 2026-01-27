Krāpnieku nekaunībai nav robežu: Valmieras pusē vīrietis kļūst par psiholoģiskā terora upuri un zaudē tūkstošiem eiro
Valsts policija izmeklē krāpšanas gadījumu Valmieras novadā, kur 1962. gadā dzimis vīrietis, pakļaujoties noziedznieku psiholoģiskajam spiedienam, trīs reizes ticies ar kurjeru, lai nodotu skaidru naudu, kā arī noformējis kredītu.
Policija informē, ka janvārī vīrietis saņēmis zvanu no sievietes, kura uzdevusies par kurjera dienesta darbinieci. Lai saņemtu it kā esošu sūtījumu, vīrietis nosaucis personas datus un apstiprinājis darbības ar "Smart-ID". Tam sekojis zvans no citas personas – "bankas juristes", kura apgalvojusi, ka iepriekšējais zvans bijis no krāpniekiem, un piedāvājusi "palīdzību". Sarunas laikā uz vīrieša vārda noformēts ātrais kredīts 8800 eiro apmērā, ko cietušais apstiprinājis ar "Smart-ID", sekojot noziedznieku instrukcijām.
Krāpšanas shēma turpinājās ar prasību izņemt skaidru naudu un nodot to kurjeram, kurš līdzekļus it kā nogādāšot "Latvijas Bankā". Tāpat vīrietim lika pārskaitīt 3000 eiro uz ārvalstu kontu, lai "pasargātu naudu".
Kad banka nobloķēja vīrieša maksājumu karti, "bankas juriste" lika viņam doties uz filiāli un melot, ka nauda nepieciešama mājokļa remontam. Spiedienu pastiprināja zvans no viltus "policijas darbinieka", kurš apgalvoja, ka bankā strādā krāpnieks un vīrietis tiek novērots ar videokamerām, tāpēc viņam stingri jāpieturas pie stāsta par remontdarbiem. Kopumā notikušas trīs tikšanās ar vienu un to pašu kurjeru, kuru laikā vīrietis nodevis skaidru naudu 7200 eiro apmērā. Visas iesaistītās personas ar cietušo komunicējušas krievu valodā.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess. Valsts policija atgādina, ka ne banku, ne policijas darbinieki nekad nelūdz nodot skaidru naudu kurjeriem vai apstiprināt darbības ar "Smart-ID".