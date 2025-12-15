“Rīgas ūdens” aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem krāpnieku zvanu dēļ.
Sabiedrība
Šodien 14:20
Uzmanību! Krāpnieki uzdodas par "Rīgas ūdens" darbiniekiem un zvana iedzīvotājiem
SIA “Rīgas ūdens” ir saņēmis informāciju par gadījumiem, kad nezināmas personas, uzdodoties par uzņēmuma darbiniekiem, telefoniski mēģina vienoties par it kā plānotu ūdens skaitītāju maiņu vai pārbaudi. Uzņēmums ir saziņā ar atbildīgajām institūcijām un aicina iedzīvotājus būt vērīgiem, kritiski izvērtējot jebkādus zvanu laikā izteiktus lūgumus sniegt personas datus, tostarp personas kodu vai bankas informāciju.
“Rīgas ūdens” atgādina, ka uzņēmuma darbinieki neveic nekādas darbības dzīvokļos, tostarp nemaina un nepārbauda dzīvokļos uzstādītos ūdens skaitītājus!
Šobrīd uzņēmums īsteno telemetrijas projektu, kura ietvaros ar attālinātās nolasīšanas iekārtām pakāpeniski tiek aprīkoti īpašumu ievadskaitītāji, lai nodrošinātu automātisku ūdens patēriņa datu nolasīšanu. Savukārt dzīvokļu skaitītāju rādījumu uzskaite un pārvaldība arī turpmāk ir pašu dzīvokļu īpašnieku kompetencē.
Ja saņemat šāda veida zvanu vai ir šaubas par tā autentiskumu:
- aicinām nekavējoties pārtraukt sarunu un atzvanīt uzņēmuma Klientu vadības centram pa tālruni 8 000 21 22;
- nekādā gadījumā nesniedziet personas kodu, bankas datus vai citu personīgu informāciju;
- par gadījumu informējiet “Rīgas ūdens” Klientu vadības centru.
Aicinām iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem un informēt arī savus tuviniekus un kaimiņus.