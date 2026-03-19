Trīs cilvēki apcietināti kriminālprocesā par krāpšanos IT iepirkumos
Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos informācijas tehnoloģiju (IT) iepirkumos apcietinājums kā drošības līdzeklis piemērots trim personām, no kurām viena ir valsts amatpersona, paziņoja Valsts policija (VP).
Savukārt pārējiem 18 aizturētajiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
VP arī paziņojusi, ka plašāk par piemērotajiem drošības līdzekļiem nekomentēs. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.
Latvijas Televīzija, atsaucoties uz neoficiālu informāciju, vēstīja, ka viena no apcietinātajām personām ir bijušais Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa. Patlaban Liopa ieņem Dabas aizsardzības departamenta direktores vietnieka amatu.
Savukārt TV3 vēstīja, ka izskanējis, ka tiesībsargu interesi šajās izmeklēšanās varētu būt piesaistījis uzņēmuma "Corporate Solutions" īpašnieks Aigars Ceruss, taču uzņēmumā atbildes uz jautājumiem nav sniegtas.
VP EPPO sāktā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos informācijas tehnoloģiju iepirkumos pirmdien aizturējusi 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Valsts sekretārs Edvīns Balševics, Valsts digitālās attīstības aģentūras amatpersona un uzņēmējs.
VP preses paziņojumā teikts, ka policija īstenojusi procesuālās darbības EPPO sāktajā kriminālprocesā, veicot apjomīgu aizturēšanas operāciju un likvidējot organizētu noziedzīgu grupu, aizdomās par pārkāpumiem valsts iepirkumu procedūrās saistībā ar IT sistēmu iegādi valsts iestādēm. Procesuālo darbību laikā Rīgā un Rīgas reģionā vakar policija ar sadarbības partneriem aizturējusi 21 personu, tostarp arī valsts amatpersonas.
Kā aģentūrai LETA pauda viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV), ir svarīgi nodrošināt visu likumpārkāpumos iesaistīto personu saukšanu pie atbildības. Viņš uzsvēra, ka Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) pilnībā sadarbojoties ar tiesībsargājošām iestādēm.
"Kriminālprocesa ietvaros tiesībsargājošās iestādes vērsušās pie vairākām ministrijas un VDAA amatpersonām. Informācija par personu statusu kriminālprocesā vai piemērotajiem ierobežojumiem līdz šim nav saņemta. Ja šāda informācija tiks saņemta, attiecīgi tiks veiktas visas nepieciešamās darbības," teica ministrs.
Arī VDAA apstiprināja, ka iestādi apmeklējuši tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji, taču aģentūrai neesot nekādas informācija par saistībā ar kādām lietām šīs darbības ir veiktas.
Savukārt bijusī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa (JV) aģentūrai LETA skaidroja, ka brīdī, kad saistībā ar problēmām vēlēšanu procesa organizēšanā uz izmeklēšanas laiku atstādināja VDAA vadītāju Liopu, viņas prioritāte bija vēlēšanu procesa pabeigšana.
Tagad atskatoties, viņa pieļāva, ka, varbūt vajadzējis VDAA vadītāju nevis atstādināt, bet atlaist. Taču viņa šaubījusies par to, ka noņemot atbildīgos par vēlēšanu procesa organizēšanu, vēlēšanu procesa noslēgšana varētu "nobrukt".
Tajā laikā bija saskaitīta informācija par aptuveni 70% iecirkņu, atbildīgie darbinieki bija sapratuši kļūdas sistēmā un daļēji tās novērsusī. Ministre esot bažījusies, ka, noņemot atbildīgos, rastos problēma nonākt pie gala rezultāta.
Bērziņa aģentūrai LETA atzina, ka viņu, kā bijušo ministri tiesībsargājošās institūcijas nav uzrunājušas un prasījušas sniegt kādu informāciju.
Jau ziņots, ka kriminālprocess sākts pagājušā gada nogalē, un tas kvalificēts atbilstoši Krimināllikuma pantam par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā organizētā grupā, un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu, kurš uzvarēs publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdz 1,5 miljonu eiro apmērā.
Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka organizētās grupas dalībnieki vienojušies, lai nodrošinātu projekta uzdevumu piešķiršanu iepriekš izvēlētiem uzņēmumiem, pēc kā nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp līdzdalībniekiem. Tāpat pastāv aizdomas, ka līgumi tikuši nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību.
Savukārt EPPO preses paziņojumā teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras.
Tāpat VP informēja, ka vakar Rīgā un Rīgas reģionā kopumā veiktas 67 kratīšanas gan personu dzīves vietās, gan uzņēmumos, kopumā iegūstot apjomīgu iespējamo pierādījumu kopumu, kā arī kopumā aizturot 21 personu. EPPO aģentūru LETA informēja, ka četras personas, tostarp viena valsts amatpersona, paturētas pirmstiesas apcietinājumā.
Izmeklēšanas darbībās tika iesaistīti plaši policijas spēki, kā arī EPPO un "Eiropols".
Tikmēr KNAB izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts Balševics, Valsts digitālās attīstības aģentūras amatpersona un uzņēmējs.
KNAB aģentūrai LETA apstiprināja, ka vakar veica kriminālprocesuālās darbības Rīgā. Tās noritēja kriminālprocesā, kuru KNAB sācis 11. martā un kurā izmeklē iespējamu neizpaužamu ziņu izpaušanu.
KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka divas valsts amatpersonas, iespējams, izpaudušas uzņēmējam neizpaužamas ziņas, kas nav valsts noslēpums, bet kas uzskatāmas par ierobežotas pieejamības informāciju. Izpaustā informācija saistīta ar IT iepirkumiem dažādās valsts iestādēs.
KNAB apliecināja, ka patlaban trim kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību. Šīs personas ir Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas amatpersona, Valsts digitālās attīstības aģentūras amatpersona un uzņēmējs.
Kā aģentūru LETA informēja Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP), kur patlaban par DAP Dabas aizsardzības departamenta direktores vietnieku strādā par pārkāpumiem pašvaldību vēlēšanu informācijas tehnoloģiju procesos amatā pazeminātais bijušais Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa, viņš trešdien birojā nav ieradies, kā arī nav sasniedzams nevienā komunikācijas kanālā, līdz ar to DAP nevarot nedz apstiprināt, nedz noliegt, vai Liopa šodien veic savus darba pienākumus.
KNAB aģentūrai LETA apstiprināja, ka biroja izmeklētais kriminālprocess nav saistīts ar EPPO sākto kriminālprocesu.
Kā aģentūru LETA informēja VARAM, tiesībsargājošās iestādes vērsušās pie VARAM valsts sekretāra Balševica un viņš sadarbojas ar attiecīgo iestādi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju.
Ņemot vērā, ka valsts sekretārs parakstījies par informācijas neizpaušanu, viņš plašākus komentārus nevarot sniegt.
VARAM aģentūrai LETA apstiprināja, ka valsts sekretārs šodien ir darbā un viņam nav nekādu ierobežojumi pildīt amata pienākumus.