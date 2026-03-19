Olainē aizvadīts informatīvais seminārs uzņēmējiem par atbalsta un finansējuma iespējām uzņēmējdarbības attīstībai
Olainē noticis informatīvs seminārs uzņēmējiem par atbalsta un finansējuma iespējām uzņēmējdarbības attīstībai, ko kopīgi rīkoja Pierīgas partnerība, ALTUM, SEB, LIAA Jūrmalā un Devokee. Dalībnieki iepazinās ar LEADER, ALTUM un LIAA programmām, grantu iespējām un praktiski apguva procesu automatizāciju un efektīvāku darba organizēšanu.
17. martā Olaines Kopstrādes telpās aizvadīts informatīvais seminārs uzņēmējiem par atbalsta un finansējuma iespējām uzņēmējdarbības attīstībai, kas tika organizēts sadarbībā ar Pierīgas partnerību, attīstības finanšu institūciju ALTUM, SEB banku, LIAA pārstāvniecību Jūrmalā un uzņēmumu Devokee.
Pasākuma laikā dalībnieki iepazinās ar LEADER atbalsta iespējām, ALTUM programmām, LIAA biznesa inkubācijas aktualitātēm, SEB bankas un pašvaldību grantu iespējām, kā arī piedalījās praktiskā darbnīcā par uzņēmumu procesu automatizāciju un efektīvāku darba organizēšanu. Seminārs noritēja aktīvā un ieinteresētā gaisotnē, sniedzot iespēju gan iegūt jaunas zināšanas, gan veidot noderīgus kontaktus.
Olaines novada pašvaldība saka paldies visiem lektoriem, apmeklētājiem un interesentiem par dalību un iesaisti.