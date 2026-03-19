Saldus novada pašvaldība nodod automašīnu Ukrainas atbalstam
Saldus novada dome dāvina tehniskā kārtībā esošu VW Transporter KOMBI Ukrainas bruņotajiem spēkiem, lai atbalstītu sabiedrību un karavīrus. Transports, ko līdz Ukrainas austrumu izlūku apmācības centram nogādās biedrība “Ezeres mazpulka atbalsta biedrības “ASNI””, tiks piepildīts ar ziedojumiem un jau šonedēļ dosies ceļā.
26. februāra domes sēdē Saldus novada domes deputāti lēma dāvināt Ukrainas bruņoto spēku karavīriem un Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam kustamu mantu – pašvaldībai piederošu tehniskā kārtībā esošu autobusu VW Transporter KOMBI (2015. gads).
Šodien, 17. martā, transportlīdzeklis ir nodots biedrībai “Ezeres mazpulka atbalsta biedrības “ASNI””, kas nodrošinās tā nogādāšanu Ukrainā. Auto tiks piepildīts ar ziedojumiem un jau šonedēļ dosies ceļā.
Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un infrastruktūras jomā Raivis Zīrups informēja, ka automašīna tiks nogādāta specvienību izlūku apmācības centram Ukrainas austrumos.
Saldus novada dome saka paldies visiem, kas iesaistās un sniedz atbalstu.