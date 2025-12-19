Krāpnieki, uzdodoties par Valsts ieņēmumu dienestu, izkrāpj vairāk nekā 2500 eiro
Valsts policijā šī gada 31. martā saņemta informācija no kāda Bauskas novada iedzīvotāja par to, ka nenoskaidrota persona, sazinoties īsziņas veidā, izkrāpusi no viņa bankas konta vairāk kā 2500 eiro lielus naudas līdzekļus. Valsts policijā nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177. panta pirmās daļas un 195. panta pirmās daļas. Šī gada 16. decembrī tika aizturēts 2004. gadā dzimis jaunietis, un personai tika piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.
2025. gada 31. martā pulksten 21.16 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka kāds Bauskas novada, Codes pagasta iedzīvotājs saņēmis uz savu telefonu īsziņu it kā no Valsts ieņēmumu dienesta, kurā bija norādīta informācija par iespējamu nodokļu parādu. Tāpat īsziņā bija pievienota saite, uz kuras nospiežot bija iespējams iepazīties ar plašāku informāciju. Vīrietis uzspieda uz īsziņā norādītās saites, pēc kā viedierīcē atvērās bankas mājaslapa, kurā persona varēja autentificēties, izmantojot Smart-ID, ko viņš arī izdarīja. Pēc šo darbību veikšanas telefonā netika atspoguļota nekāda informācija par darījumu, kas radīja iespaidu, ka pieslēgšanās it kā Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapai bijusi nesekmīga. Tomēr, atverot savu internetbanku, vīrietis konstatēja, ka 2536,52 eiro liela naudas summa ir pārskaitīta uz viņam nepazīstamas personas bankas kontu.
Par notikušo Valsts policijas Dienvidzemgales iecirknī nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177. panta pirmās daļas, proti, par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu, vai citu mantisku labumu iegūšanu, apzināti ievadot, izmainot, bojājot, dzēšot, aizklājot vai citādi ietekmējot automatizētā datu apstrādes sistēmā datus, lai ietekmētu tās resursu darbību, vai ļaunprātīgi izmantojot automatizētās datu apstrādes sistēmas ievainojamību, vai traucējot tās funkcionēšanu. Par šādu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Tāpat tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 195. panta pirmās daļas par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Saistībā ar notikušo veiktas vairākas procesuālās darbības, lai noskaidrotu iespējamo vainīgo personu. Šī gada 16. decembrī tika aizturēts kāds 2004. gadā dzimis jaunietis un personai piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu. Tajā pašā dienā personas dzīvesvietā tika veikta kratīšana un izņemti elektroniskās informācijas datu nesēji. Valsts policija turpina izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā.
Valsts policija aicina būt īpaši modriem un atgādina par drošības padomiem, ar kuriem var iepazīties VP mājaslapā: vp.gov.lv → Populārākie krāpšanas veidi https://www.vp.gov.lv/lv/popularakie-krapsanas-veidi
Ja rodas aizdomas par krāpniecību – nekavējoties informējiet savu banku un policiju. Ja krāpšana jau notikusi, zvaniet 112 un sazinieties ar savu banku.
Likumsargi aicina iedzīvotājus piezvanīt saviem tuviniekiem, pirms to paspēj izdarīt krāpnieks!
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.