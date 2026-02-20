Negaidīts pavērsiens koncerta “Manai dzimtenei” konfliktā - Raimonds Pauls atsauc visas pilnvaras
2026. gada 17. februārī "Latvijas Vēstnesī" tika publicēts paziņojums, kurā komponists Raimonds Pauls norāda, ka atsauc visas iepriekš izsniegtās pilnvaras.
Tas nozīmē, ka turpmāk neviena persona nedrīkst rīkoties viņa vārdā, slēgt līgumus vai pārvaldīt finanšu un tēla jautājumus.
2026. gads komponistam Raimondam Paulam ir jubilejas gads – maestro aprit 90. Par godu šim notikumam vasarā Mežaparka Lielajā estrādē iecerēts rīkot dziesmu svētkus “Manai dzimtenei”.
Tomēr jau pērnā gada nogalē Pauls publiski pauda skepsi par iecerēto koncertu, norādot, ka pasākums, viņaprāt, varētu tikt izmantots peļņas gūšanai, izmantojot viņa vārdu. Pēc šī paziņojuma izcēlās plašas diskusijas par svētku norisi un organizatoru rīcību.
Vēlāk rīkotāji nolēma mainīt pasākuma nosaukumu, no tā izņemot Raimonda Paula vārdu. Koncerta mākslinieciskais vadītājs, komponists Jānis Ķirsis, apliecināja, ka svētku saturs un mākslinieciskā iecere paliek nemainīga.
Janvāra beigās atklātu vēstuli publiskoja vairāki komponisti, mūziķi, kordiriģenti un producenti, kritizējot SIA “Auss Media” un biedrības “Latvijas Festivālu asociācija” īstenoto projektu. Savukārt dziedātājs Intars Busulis paziņoja, ka tajā nepiedalīsies. Arī Valmieras Kultūras centra vīru koris “Imanta” jau 14. janvārī nolēma atteikties no dalības pasākumā, kas sākotnēji tika pieteikts ar Paula vārdu.
Saistībā ar ieilgušo polemiku virsdiriģenti paziņojuši, ka nepiedalīsies svētku sagatavošanas procesā, informēja novadu un valstspilsētu koru virsdiriģentu pārstāvji.
Tikmēr rīkotāji uzsver, ka nav atteikušies no ieceres koncertu īstenot plānotajā laikā un formātā. Viņi norāda, ka ir gatavi iespējamo peļņu novirzīt noteiktam mērķim, iesaistīt maestro ieteiktus profesionāļus vai pat nodot pasākuma organizēšanu Paula izraudzītiem rīkotājiem.
Pauls savukārt norādījis, ka nav uzņēmies svētku rīkošanu un neplāno iesaistīties sarunās par to organizēšanu.
Patlaban turpinās sarunas ar komponistu un viņa pārstāvjiem, lai rastu risinājumu iecerētā pasākuma saglabāšanai. Rīkotāji uzsver, ka būtiski ir nodrošināt koncerta norisi aptuveni 13 000 dalībnieku, tostarp ap 1500 diasporas dziedātājiem, kuri jau iegādājušies ceļojuma biļetes. Vienlaikus netiek precizēts, vai sarunām noteikts konkrēts termiņš, pēc kura pasākuma atcelšana kļūtu par vienīgo iespējamo scenāriju.