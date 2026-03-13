Valodnieki pagaidām noraida piedāvāto terminu "ilgritīgs tūrisms"
Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija nolēmusi pagaidām noraidīt Vidzemes Augstskolas piedāvāto terminu "ilgritīgs tūrisms", norādot, ka jēdziens un tā definīcija pašlaik nav pietiekami skaidri.
Komisijā skaidrots, ka piedāvātais termins saistīts ar aprites ekonomikas idejām un raksturotu tūrismu, kas rada stabilu attīstības pamatu un nenoplicina resursus. Iesniegumā piedāvātajā definīcijā "ilgritīgs tūrisms" raksturots kā tūrisma resursu atbildīga, apritīga un efektīva pārvaldība ilgtspējīgam galamērķim, izmantojot tehnoloģiju sniegtās priekšrocības un veicinot sadarbību starp tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un vietējo kopienu, lai ceļotājiem radītu kvalitatīvu un autentisku pieredzi un vienlaikus sekmētu vietējo iedzīvotāju labklājību.
Diskusijā tomēr izskanēja šaubas gan par termina veidojumu, gan piedāvāto definīciju. Komisijas locekļi norādīja, ka nav skaidrs, kā jēdziens saistīts ar "ritēšanu" vai apriti un vai definīcija vispār atbilst pašam terminam, jo tajā galvenokārt runāts par pārvaldību.
Tāpat tika uzdots jautājums, ar ko piedāvātais jēdziens atšķirtos no jau lietotā termina "ilgtspējīgs tūrisms". Diskusijā izskanēja viedoklis, ka pašreizējā redakcijā tas vairāk izskatās pēc mākslīgi veidota vārdu salikuma bez skaidras jēgas.
Komisijā arī norādīts, ka termina "sustainable tourism" latviskā atbilsme jau ir "ilgtspējīgs tūrisms", savukārt piedāvātais "ilgritīgs tūrisms", iespējams, būtu saistāms ar aprites jeb cirkulāro ekonomiku, taču iesniegumā tas nav pietiekami skaidri izskaidrots.
Sarunā uzsvērts, ka vispirms būtu nepieciešams izstrādāt skaidru un precīzu definīciju, kas ļautu saprast, kādu jaunu jēdzienu termins apzīmē.
Diskusijas noslēgumā komisija nolēma pagaidām noraidīt piedāvāto terminu "ilgritīgs tūrisms".