Līdz svētdienai saglabāsies saulains laiks
Līdz šīs nedēļas beigām Latvijā būs pārsvarā saulains un vējains laiks, vien svētdien Kurzemē iespējams lietus, prognozē sinoptiķi.
Gan sestdien, gan svētdien gaidāms neliels mākoņu daudzums. Nedēļas pēdējā dienā Kurzemē mākoņu kļūs vairāk un iespējams lietus, īpaši vakarā.
Laiks būs vējains - dienās gaidāmas dienvidu vēja brāzmas līdz 11-16 metriem sekundē.
Minimālā gaisa temperatūra būs +1..+6 grādi, dažviet austrumu novados termometra stabiņš noslīdēs grādu zem nulles. Pēcpusdienās gaiss sasils līdz +10..+15 grādiem, sestdien vietām līdz pat +16, +17 grādiem.
Nākamās nedēļas sākums daudzviet būs lietains, vietām iespējams stiprs lietus un slapjš sniegs, bet Latgalē galvenokārt prognozēts sauss laiks.
Nedēļas turpinājumā paaugstināsies atmosfēras spiediens, tādēļ būs maz nokrišņu un pūtīs lēni vēji. Gaiss caurmērā būs pāris grādus vēsāks nekā šonedēļ, naktīs temperatūra vietām noslīdēs zem nulles.