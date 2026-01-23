Intars Busulis atsakās piedalīties dziesmu svētkos “Manai dzimtenei”; mūziķu un koru vidū pieaug neapmierinātība
Dziedātājs Intars Busulis atteicies piedalīties biedrības “Latvijas Festivālu asociācija” rīkotajos dziesmu svētkos “Manai dzimtenei”, kas 11. jūlijā paredzēti Mežaparka Lielajā estrādē. Mūziķis raidījumam “Kultūršoks” apstiprinājis, ka lēmumu pieņēmis, lai paustu atbalstu komponistam Raimondam Paulam, kurš publiski norobežojies no pasākuma un nav devis atļauju sava vārda izmantošanai.
Raimonda Paula pārstāvis, zvērināts advokāts Ivo Klotiņš, norādījis, ka Maestro nav piekritis sava vārda, attēla un preču zīmes izmantojumam pasākuma vajadzībām un viņa tiesību aizsardzībai tiks izmantoti visi pieejamie tiesiskie līdzekļi. Pauls nevēlas, lai tiktu identificēts ar šo koncertu.
Situācija radījusi neizpratni un vilšanos arī koru un mūziķu vidū. Vairāki koristu pārstāvji atzīst, ka pēc publiskās informācijas par Maestro iebildumiem zudis sākotnējais prieks un motivācija piedalīties pasākumā. Pārdomu stadijā ir arī Latvijas Radio bigbends, kura vadība uzsver, ka bez skaidras komunikācijas lēmumu par dalību pieņemt ir sarežģīti.
Atklātu vēstuli, kurā koncerta rīkošana kritizēta kā neētiska un manipulatīva, parakstījuši vairāki nozares profesionāļi, tostarp Latvijas Radio bigbenda mūziķi, komponists Raimonds Tiguls, diriģents Māris Sirmais un citi. Vēstulē aicināts izvērtēt iesaisti pasākumā, kas sākotnēji ticis pieteikts ar Raimonda Paula vārdu, lai gan Maestro tam nav devis piekrišanu.
Koncerta rīkotāji, reaģējot uz iebildumiem, mainījuši pasākuma nosaukumu, tomēr uzsver, ka koncepcija un mākslinieciskā iecere nav mainīta. Dalībnieki un nozares pārstāvji norāda, ka nosaukuma maiņa problēmas pēc būtības neatrisina.
Latvijas Nacionālais kultūras centrs skaidro, ka nav bijis iesaistīts pasākuma organizēšanā, lai gan sākotnēji ticis minēts kā sadarbības partneris, kas, pēc centra vadības domām, varējis radīt maldīgu priekšstatu par koncerta statusu.
Neraugoties uz skandālu, rīkotāji norāda, ka pasākums notiks, un uzsver, ka šobrīd savu dalību nav atsaucis neviens koris. Savukārt Kultūras ministrija informē, ka koncerts ir privāta iniciatīva un valsts tā norisē neiejauksies.