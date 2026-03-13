Kurās dienās 2026. gadā Latvijā būs jāpagriež pulkstenis?
2026. gadā Latvijā, tāpat kā iepriekšējos gados, pulksteņus griezīs divreiz — pavasarī un rudenī.
2026. gada svētdien, 29. martā, plkst. 03:00 pulksteņus būs jāvirza par vienu stundu uz priekšu. Pēc tam Latvijā sāksies vasaras laiks. Tas nozīmē, ka naktī, kad notiks laika maiņa, iedzīvotājiem būs jāguļ par stundu mazāk, taču vakarā gaišais laiks kļūs ilgāks.
Pretējais pulksteņu pārbīdes brīdis notiks svētdien, 25. oktobrī, 04:00. Tad pulksteņi būs jāvirza par vienu stundu atpakaļ. Pēc tam Latvija atgriezīsies pie ziemas laika. Tā rezultātā iedzīvotāji iegūs papildu stundu miega, taču vakarā tumsa iestāsies ātrāk.
Tādējādi no marta beigām līdz oktobra beigām Latvija dzīvos pēc vasaras laika, bet pēc tam atkal pāries uz ziemas laiku.
Lai gan jautājums par sezonālā pulksteņu pārbīdes atcelšanu Eiropā tiek apspriests jau ne pirmo gadu, praksē valstis, tostarp Latvija, turpina dzīvot pēc esošā regulējuma ar pāriešanu uz vasaras un ziemas laiku.