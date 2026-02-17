Raimonda Paula vārds ticis reģistrēts kā preču zīme - jaunas detaļas par koncertu “Manai dzimtenei”
Pēdējos gados arvien biežāk sabiedrībā zināmu cilvēku vārdi tiek reģistrēti kā preču zīmes. Savu vārdu preču zīmju reģistrā jau iekļāvuši, piemēram, basketbolists Kristaps Porziņģis un hokejists Lauris Dārziņš. Taču plašāku diskusiju izraisīja situācija ap Raimonda Paula vārda izmantošanu dziesmu svētku “Manai dzimtenei” organizēšanā.
TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” Patentu valdes direktors Agris Batalauskis skaidroja, ka Patentu valdes preču zīmju reģistrā 2025. gada 20. martā SIA “Auss Media” bija reģistrējusi preču zīmi “Raimonda Paula dziesmu svētki Manai dzimtenei”.
“Vārdu iekļaušana preču zīmēs kļuvusi par aizvien biežāku praksi. Mēs zinām, ka Kristaps Porziņģis ir reģistrējis savu vārdu, Lauris Dārziņš,” norādīja Batalauskis. Uz jautājumu, vai citi drīkst izmantot šādi reģistrētus vārdus, viņš atbildēja skaidri: “To drīkst izmantot tikai ar viņu atļauju.”
Savukārt attiecībā uz Raimonda Paula vārdu situācija bijusi citāda. Kā skaidro Patentu valdes direktors, komponista vārds atsevišķi kā preču zīme nebija reģistrēts. Tas bija iekļauts konkrētā un specifiskā preču zīmes pieteikumā.
“Šajā gadījumā mums pašiem sava prakse bija jāpārvērtē, kā nākotnē rīkoties, jo situācija izvērtās diezgan skaļa. Publicitātei rodoties, preču zīme nekavējoties tika atsaukta un pēc būtības tā arī nav bijusi spēkā,” uzsvēra Batalauskis.
Notikušais aktualizējis jautājumu par sabiedrībā zināmu personu vārdu izmantošanu komerciālos nolūkos un par to, cik skaidri un savlaicīgi tiek izvērtēti šādi pieteikumi preču zīmju reģistrā.