Marta sākums Latvijā bijis četrus grādus siltāks nekā ierasts
Mēneša pirmās dekādes vidējā gaisa temperatūra Latvijā pakāpās 3,9 grādus virs normas un sasniedza +2,7 grādus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.
Zemākā temperatūra bija -8,4 grādi 8. martā Daugavpils novērojumu stacijā, turpretī visaugstāk - līdz +16,4 grādiem - termometra stabiņš pakāpās 10. martā Mērsragā. Sešās no desmit dienām tika pārspēti siltuma rekordi.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji mēneša sākumā bija vien 0,8 milimetri jeb 6% no daudzu gadu vidējā lieluma. Vairākās novērojumu stacijās nokrišņu daudzums nesasniedza pat 0,1 milimetru, bet vislielākais tas bija Rūjienā - 5,8 milimetri.
Dziļākā sniega sega saglabājās Dagdā, kur tā saruka no 48 centimetriem mēneša pirmajā dienā līdz 25 centimetriem 10. martā.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums marta pirmajā dekādē bija 79% - no 75% Rīgā līdz 86% Liepājā.
Stiprākās vēja brāzmas - 19,1 metrs sekundē - tika novērotas 3. martā Ventspilī.