NASA plāno Mēness misijas "Artemis 2" startu aprīlī
ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) ceturtdien noteica 1. aprīli kā agrāko iespējamo Mēness misijas "Artemis 2" startu.
"Artemis 2" komandu veido četri ASV astronauti. Viņi būs pirmie cilvēki, kas dosies lidojumā apkārt Mēnesim kopš NASA Mēness programmas noslēgšanas 1972. gadā.
Komandai vajadzēja startēt jau šī gada sākumā, taču radās problēmas ar "Space Launch System" (SLS) raķetes degvielas uzpildi un citas tehniskas likstas, tādēļ starts tika atlikts, un SLS raķeti un apkalpes kapsulu "Orion" nācās nogādāt no palaišanas platformas atpakaļ montāžas ēkā.
NASA aprīļa sākumā ir tikai dažas dienas, lai palaistu raķeti. Pēc tam līdz 30. aprīlim un maija sākumam kosmosa pārvalde neplāno palaišanu.
NASA jaunais vadītājs Džareds Aizekmens pagājušajā mēnesī paziņoja, ka pārskatīs "Artemis" programmu. Neapmierināts ar lēno tempu un lielajiem starplaikiem starp Mēness misijām, viņš ieplānojis nākamgad papildu treniņlidojumu orbītā ap Zemi. Šis lidojums nodēvēts par misiju "Artemis 3", bet plānotā divu astronautu nosēšanās uz Mēness pārdēvēta par misiju "Artemis 4".
Aizekmens plāno vienu un varbūt pat divas nolaišanās uz Mēness 2028. gadā.
NASA Ģenerālinspektora birojs šonedēļ auditā brīdināja, ka kosmosa aģentūrai ir jāizstrādā glābšanas plāns Mēness apkalpēm. Ziņojumā teikts, ka nolaišanās Mēness dienvidpola tuvumā būs riskantāka nekā savulaik "Apollo" astronautiem.
Miljardiera Īlona Maska kompānija "SpaceX" un Džefa Bezosa uzņēmums "Blue Origin", kas noslēguši līgumus ar NASA par astronautu nogādāšanu uz Mēness, ir paātrinājuši darbu, lai iekļautos jaunajā termiņā, kas ir 2028. gads. Tomēr Ģenerālinspektora birojs norādīja, ka joprojām ir daudz tehnisku problēmu, kas jāatrisina.